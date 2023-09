News Maddalena Corvaglia: “intubata e gonfia, irriconoscibili” ore cruciali | La situazione è disperata Di Federico Del Ferraro - 16

La famosa showgirl e conduttrice televisiva in una terribile situazione, intubata. Ore drammatiche per lei.

Maddalena Corvaglia è la conduttrice e showgirl che a cavallo fra gli anni Novanta e gli anni Duemila arrivò alla fama grazie al suo ruolo di velina nel famoso programma televisivo, Striscia la Notizia. Corvaglia solcava la scrivania di Greggio e Iacchetti insieme ad Elisabetta Canalis, anch’essa con un fruttuoso futuro davanti, e divenne nota a gran parte dell’Italia.

La sua carriera di showgirl proseguì oltre Striscia la Notizia e la Corvaglia riuscì infine anche a reinventarsi in nuove vesti, talvolta come conduttrice, altre volte come opinionista o inviata, ed ha partecipato a programmi come L’Arena, Ciao Darwin, Stranamore o Una voce per Padre Pio. Particolarmente lunga è stata la sua collaborazione con Massimo Giletti in diversi programmi fra cui due di quelli appena citati.

Maddalena Corvaglia, come tutti, ha vissuto momenti bui, e ne ha parlato ampiamente nel corso degli anni. Questi riguardano principalmente la sua vita privata, che come per molti personaggi del mondo dello spettacolo così tanto privata in fondo non è. Corvaglia ha intessuto due relazioni significative all’interno di questo mondo: la prima, con Enzo Iacchetti, è durata dal 2002 al 2007.

La seconda, ben più profonda, è stata con Stef Burns, lo storico chitarrista statunitense di Vasco Rossi. I due si sono sposati nel maggio 2011 ed esattamente quattro mesi dopo, a settembre, nacque la loro prima figlia, Jamie Carlyn. Il matrimonio però non fu duraturo.

Il divorzio negli Stati Uniti

Il matrimonio fra Maddalena Corvaglia e Stef Burns termina bruscamente nel 2017 dopo che la conduttrice italiana si trasferisce negli Stati Uniti con lui. Qualcosa si rompe nel loro legame e Burns chiede il divorzio lì negli USA per cercare di attutire il clamore mediatico che sarebbe sorto nello Stivale.

Successivamente Corvaglia si è detta pentita di aver accettato: “Quando divorzi da un americano in America loro sono molto nazionalisti e protettivi e uno straniero non ha i diritti che ha un americano”, ha spiegato a Verissimo. Corvaglia si è infine trasferita a Palma de Mallorca dove si è dichiarata felice; ma cosa ne è stato della piccola Jamie?

Il dramma di Maddalena Corvaglia

In una intervista con un blog di TgCom24 chiamato Vita da Mamma, Corvaglia ha raccontato le difficoltà incontrare durante la gravidanza ed il parto di Jamie. A 7 mesi […] Jamie era troppo piccola. Il vero spavento, però, è arrivato all’ottavo mese: avevo la minima a 120 e si trattava di gestosi”, ha dichiarato la donna, che si è dispiaciuto di essere dovuta ricorrere ad un parto cesareo piuttosto che naturale.

L’operazione ha avuto effetti devastanti su di lei: “Dopo la nascita di Jamie sono stata intubata due giorni: ero gonfissima, sembravo una palla, persino le mani erano il doppio!” Insomma, un duro colpo che però fortunatamente non ha causato nulla di grave nel lungo termine. Oggi Jamie ha 12 anni e vive con la madre in Spagna.