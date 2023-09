News Spunta la verità sulla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | Situazione irrecuperabile Di Luna Vespri - 9

Ecco finalmente tutti i dettagli di questa rottura che ha sconvolto i fan della coppia famosa del Grande Fratello VIP.

La storia d’amore sotto i riflettori che si è venuta a creare tra i due concorrenti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, emersa dalla scorsa edizione del Grande Fratello VIP, sembra essere giunta, adesso, alla sua conclusione.

Il loro amore è sbocciato nella Casa del Grande Fratello VIP, catturando immediatamente l’attenzione dei telespettatori. Momenti di alta intensità emotiva hanno caratterizzato la loro relazione, come la memorabile proposta di matrimonio durante il 79° Festival del Cinema di Venezia.

Durante quell’occasione, Alessandro ha commosso tutti quanti donando a Sophie un anello sul famoso red carpet del festival, gridando ad alta voce a tutto il mondo quello che era nei loro piani: il forte desiderio di unirsi in matrimonio.

In seguito a questo episodio, a quanto pare, la coppia ha poi portato avanti la loro storia d’amore apparentemente in serenità e in armonia annunciando anche la nascita della loro figlia, Céline Blu, il maggio successivo: nessuno, infatti, si sarebbe aspettato, né augurato un epilogo del genere.

Segnali della crisi sui social: parla Rosica

Nonostante questi momenti felici, recentemente sembra che la situazione tra i due ex concorrenti del Gf VIP sia cambiata. Questo cambiamento è emerso principalmente attraverso i loro profili social, in particolare su Instagram. Basciano ha smesso di seguire Sophie, e in modo sorprendente, ha fatto lo stesso con la madre di Sophie, Valeria Pasciuti.

Alessandro Rosica, un noto esperto di gossip, ha aggiunto ulteriori dettagli sulla situazione tra Sophie e Alessandro. Ha dichiarato infatti: “È un momento di grande crisi. Come ho detto con dispiacere in precedenza, non vedo un futuro per questa coppia, nonostante ci sia un forte sentimento” ha aggiunto “Sono troppo diversi e propensi alle liti.” Queste parole mettono in luce le differenze significative tra i due, che sembrano essere la principale causa dei loro problemi.

Non si tratta solo di una crisi

Secondo quanto emerso, Sophie e Alessandro hanno già affrontato momenti difficili in passato. Alcuni mesi fa, i due avevano smesso di seguirsi sui social, generando molte speculazioni e preoccupazioni tra i loro fan. Fortunatamente, quella situazione fu superata, e sembrava che la coppia si fosse riconciliata.

Tuttavia, ora, sembra che la tempesta sia tornata nella loro relazione, e i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi che chiariscano il futuro della coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.