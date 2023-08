News Grande Fratello: il famosissimo attore fatto fuori all’ultimo | Risponde l’agente Di Camilla Conti - 24

Arriva l’ennesimo no secco in questa edizione del Grande Fratello, si tratta del famosissimo attore italiano.

Ultimamente stanno iniziando a trapelare alcune voci molto insistenti su chi prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello, visto che ormai la data di inizio si sta avvicinando.

Il problema è che dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi riguardo alla scorsa edizione e il desiderio di un rinnovamento per quest’anno, sembra che il Grande Fratello faccia fatica a ingranare.

La prima grande smentita è arrivata da Paola Caruso che con un annuncio ufficiale ha confermato che non sarebbe entrata nella casa più spiata d’Italia, invece sembravano molto concrete le voci che vedevano il grande attore italiano aver accettato le lusinghe di Alfonso Signorini.

Il talento in questione è proprio Edoardo Costa, il suo ingrasso aveva suscitato grande fermento e interesse, ma qualcosa è andato storto soprattutto perché era proprio stato lui a dimostrare grande interessa per la sua partecipazione. Quindi cos’è successo?

Gli autori e i problemi con la legge

Per quanto Edoardo fosse più che interessato a far parte del cast per la prossima edizione, si è dovuto tirare indieto per una questione molto delicata non glielo ha permesso e a raccontarlo è stata proprio la sua agente Ilaria Bussadori. Nonostante Edoardo abbiamo ormai messo alle spalle i problemi legali avuti in passato essendo stato assolto da tutti i capi d’accusa, si è dovuto scontrare con le regole ferree del programma.

Il Grande Fratello è solito scatenare fortissime polemiche sia a livello medianico, sia all’interno della casa stessa, per non parlare di quelle in studio, proprio per questa ragione, quando fanno la selezione del cast, gli autori cercano di tenere in considerazione sole persone che non abbiano avuto in passato problemi che potrebbero attirare nuove vicissitudini scomode.

L’esclusione di Edoardo Costa e la nuova politica del reality

Per le ragioni di cui sopra, proprio Costa si è visto sfumare la possibilità di essere uno dei nuovi concorrenti, infatti pare proprio che questa nuova edizione dovrà mantenere un profilo molto basso, così come riferito da Pier Silvio Berlusconi che ha confermato come nella prossima stagione non ci saranno motivi per far scatenate uno scandalo per dargli un’immagine più decorosa. Soprattutto dopo la pessima pubblicità dell’anno scorso.

Ovviamente, la decisione di escludere Edoardo Costa per questa ragione non soltanto ha deluso i suoi fan, ma ha anche alzato una nuova polemiche se sia giusto togliere alcuni diritti a una persona, che per la legge è completamente assolta, soltanto per questioni che riguardano il passato. Per quanto sia giusto che il reality voglia mantenere una linea pulita, è altrettanto corretto che ogni persona venga rispettata nel suo percorso personale di redenzione.