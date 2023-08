News L’ex Gieffina sgancia la bomba sul Grande Fratello, si mette male | Mediaset trema Di Marina Drai - 14

Una delle più famose concorrenti del Grande Fratello ha raccontato alcune cose allarmanti che ha dovuto affrontare.

Conosciuta da tutti per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, dopo essere stata eliminata a 72 giorni dall’inizio della trasmissione, per lei è iniziato un periodo molto fortunato durante il quale è stata chiamata a destra e manca per apparizioni e servizi fotografici, ma alcune situazioni erano fuori controllo.

Nel corso degli anni ha avuto anche esperienze come attrice, interpretando piccoli ruoli in Beautiful e in Carabinieri 2 e Un posto al sole. Oggi è sposata con l’avvocato Guido Bellitti, col quale ha avuto due figli ed è molto attiva sui social. In un’intervista, la famosa Gieffina ha raccontato degli anni successivi al Grande Fratello, della fama che l’ha investita e di come la sua vita è stata stravolta.

“Andando in albergo ho pensato ‘finalmente domani torno a casa’. Mi mancava mia madre, non la vedevo da due mesi e mezzo. In hotel invece c’erano direttori di rete, uffici stampa, trucco, parrucco. All’epoca c’era Giorgio Gori ma io non sapevo neanche chi fosse” ha raccontato.

“Vado in stanza e c’era già un set per un servizio fotografico nella vasca da bagno. Non potevo scegliere, era tutto organizzato. Mi sentivo lobotomizzata. In quel momento non ero presente, facevo tutto quello che mi dicevano di fare”

Le difficoltà della famosissima Gieffina

Stiamo parlando proprio di Marina La Rosa ch dopo aver partecipato al Grande Fratello ha vissuto dei momenti difficili legati proprio alla notorietà che aveva acquisito. “Prendevo aerei privati e a volte non avevo neanche idea di dove stavo andando. Era tutto pianificato dall’ufficio stampa” ha spiegato, raccontando che non riusciva più a tornare a casa e stare con la sua famiglia.

“Ero una ragazzina felice. Io che mi sono vista sempre come una donna piatta, senza seno, senza forme, mi sentivo molto gratificata” ha rivelato, anche se non era semplice seguire i ritmi dello show business. Ciò che all’inizio sembrava divertente si è rivelato poi un periodo molto difficile, senza mai una pausa. Dichiarazioni che fanno tremare Mediaset, soprattutto dopo le difficoltà dell’ultima edizione e i dubbi sulla prossima.

I soldi “facili” dopo il GF

La Rosa ha spiegato che per lei era normale guadagnare cifre enormi semplicemente presentandosi agli eventi. “Tutti facevano le serate nelle discoteche, io non avevo tempo perché ero sempre tra Milano e Roma a fare copertine, interviste, ospitate tv. Una volta vado a farne una vicino Milano. Salgo in consolle, il dj dice il mio nome, urla di ogni tipo. Poi mi siedo su in divanetto, mi offrono dello champagne, faccio due foto, due autografi e torno a casa con 50 milioni, cash, per un’ora del mio tempo” ha raccontato.

“Non riesco a fare cose che non mi piacciono. Puoi offrirmi anche una barca di soldi, ma se una cosa non mi piace, non la faccio” ha poi specificato, spiegando che non sempre accettava tutto ciò che le proponevano. Di certo è stato un periodo pieno di appuntamenti che hanno cambiato per sempre la vita dell’ex gieffina.