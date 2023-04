Il Grande Fratello va incontro a una severa situazione drastica | Anticipazioni nuova edizione

Il ben noto reality farà il suo ritorno in chiave più tradizionale. Scopriamo che cosa ci aspetta nella prossima edizione.

La settima edizione del Grande Fratello VIP ha chiuso i battenti lo scorso 3 aprile vedendo come vincitrice Nikita Pelizon. Con la sua conclusione, sono stati messi dei paletti per le future edizioni, perché quello che è successo in quest’ultima non dovrà più ripetersi.

Infatti, la settima edizione del GFVIP è stata quella più trash di tutte, con numerose liti, volgarità a sproposito, diffide per i gieffini, diverse minacce di querele, alcuni parenti dei vip che mettevano zizzania tra i vip stessi, episodi di bullismo e molte violazioni del regolamento.

Insomma, un’edizione che è sprofondata negli abissi del trash televisivo tanto da costringere Pier Silvio Berlusconi a prendere drastici provvedimenti. Ad esempio, il direttore ha imposto un divieto a tutte le trasmissioni di invitare come ospiti gli ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, facendoli cadere nel dimenticatoio. Perfino la vincitrice ha subito lo stesso trattamento.

Due cose sono certe, però: la prima è che il GF tornerà a settembre 2023 e la seconda che il conduttore sarà sempre Alfonso Signorini. Quello che ci domanda è in che modo il reality casalingo farà di nuovo capolinea nel piccolo schermo del Bel Pease. TvBlog ha rivelato qualche indizio.

Come sarà il futuro GF

Stando a quanto riportato da un articolo di TvBlog, possiamo leggere: “Quella che vedremo in onda, dunque, dal prossimo mese di settembre 2023 e fino alla fine di gennaio ’24, sarà un’edizione totalmente rinnovata di questo programma, in tutto e per tutto, un’edizione appunto che farà segnare uno spartiacque rispetto al suo passato”.

Quindi, stando ai desideri di TvBlog, il nuovo GF sarà presentato da Signorini, durerà massimo quattro mesi, avrà il doppio appuntamento serale e ci saranno sia VIP che NIP, ovvero persone comuni, “normali”, che si mescoleranno alle celebrità.

Un’altra opinione di due giornalisti

Anche Davide Maggio e Dagospia hanno tirato le somme circa la nuova edizione del GF, pronunciandosi nelle loro preferenze. Maggio conferma Alfonso come conduttore, ma vorrebbe avere più NIP che VIP nella casa, affermando che basterebbero solo quattro nomi famosi.

Dagospia è d’accordo con gli altri nell’assegnare la conduzione a Signorini, concorda anche con la durata di massimo quattro mesi, ma preferirebbe eliminare il doppio appuntamento settimanale e creare un cast interamente composto da NIP. Questo per due ragioni: motivi di budget e una volontà di ritornare alle vere origini del programma, ovvero un reality per gente comune, il GF.