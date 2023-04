Antonella Clerici, spunta la foto inedita prima del chirurgo plastico | È irriconoscibile

Si è scoperto che la ben nota conduttrice televisiva ricorre a certe operazioni chirurgiche per apparire più giovane. Ecco i dettagli.

Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive Rai più famose e seguite di sempre dal pubblico italiano. Il suo esordio è avvenuto negli anni ’80, lavorando in alcun reti televisive minori. Ma il suo successo è iniziato negli anni ’90, quando la Clerici è approdata in Rai per condurre diversi programmi sportivi.

Durante il corso della sua lunga ed onorata carriera, Antonella ha subito, com’è ovvio che sia, alcuni cambiamenti fisici per il trascorrere naturale del tempo. Per via di queste alterazioni, il pubblico italiano si è sempre chiesto se la conduttrice si sia mai affidata alle mani esperte di un chirurgo plastico.

L’immagine della Clerici mostrata nel piccolo schermo è rimasta pressappoco invariata nel tempo: capelli lunghi, ricci e biondi, un generoso e prosperoso décolleté ed un ampio e smagliante sorriso. Queste sono le caratteristiche che più identificano Antonella e quelle alle quali i telespettatori italiani sono più abituati ed affezionati.

Ma la domanda è una sola: la conduttrice ha mai aiutato artificialmente Madre Natura nel cercare di rimanere il più possibile giovane e bella per così tanto tempo? La diretta interessata ha dato una risposta, dichiarando che sì, alcune volte durante l’anno si reca dal chirurgo estetico per fare qualche ritocchino.

I ritocchi estetici di Antonella Clerici

Antonella ha ammesso di ricorrere, di tanto in tanto, all’aiuto di un chirurgo estetico ma senza mai esagerare troppo. Durante un’intervista di qualche anno fa a qds.it, la Clerici ha dichiarato: “Dal chirurgo vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi.

Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.

Antonella Clerici non è fatta di gomma

Quindi si è svelato l’arcano che attanagliava la mente di moltissimi telespettatori e fan della conduttrice: Antonella Clerici non si è mai rifatta nel significato più estremo del termine. Vale a dire che sì, a volte si reca dal chirurgo, ma non per stravolgersi.

Infatti, i ritocchini estetici ai quali la conduttrice si sottopone sono soltanto dei piccoli aiuti che la conduttrice concede al suo corpo per contrastare l’avanzamento dell’età. La natura è stata benevola con Antonella Clerici e, quindi, non ha bisogno di stravolgersi, diventando una bambola di gomma.