CLAMOROSO: “Cornuta”, Antonella Clerici sotto shock | FOTO incriminante

La ben nota conduttrice televisiva ha affrontato diversi periodi difficile nella sua vita. Ma adesso ha la forza di parlarne senza soffrire troppo.

Antonella Clerici è una delle presentatrici televisive più amate di sempre, grazie anche al senso di convivialità e familiarità che regala in ogni sua trasmissione. Ad oggi è, la Clerici è al timone di È sempre mezzogiorno!, programma in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì. Anche dal punto di vista sentimentale si può dire soddisfatta: da 6 anni ha una relazione con il petroliere Vittorio Garrone.

Con lui, Antonella abita ad Alessandria assieme anche alla sua unica figlia, Maelle. Poco tempo fa, la conduttrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Chi, parlando dal padre della sua bambina e della loro separazione.

La foto incriminante

Tutto è iniziato con una foto: Eddy Martens era stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. Prima di pubblicare la notizia, Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello VIP, ha contattato Antonella per riferirle dell’accaduto, perché lei ancora non sapeva nulla.

La Clerici e Martens, ex animatore turistico, si sono incontrati in Marocco e si innamorarono quasi subito. Questa relazione, all’epoca, è stata molto discussa per la loro differenza d’età: lui è più giovane di lei di 15 anni. Tuttavia, il loro amore è durato per ben 10 anni, dando alla luce anche la loro bimba Maelle, e così il chiacchiericcio malevolo si è chetato.

La dichiarazione di Antonella Clerici

Il loro rapporto era molto importante per entrambi, ma è arrivato al capolinea con uno sbaglio imperdonabile, ovvero un tradimento. Oltretutto, è stato Eddy a tradire Antonella e lo scoop ha dilagato in tutte le riviste e i giornali nelle pagine di cronaca rosa.

Antonella ha così commentato, durante la medesima intervista a Chi, l’evento passato ma doloroso: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta”, finendo con un pizzico di ironia amara.

Nuovo inizio

Questo è stato un episodio che è passato e terminato definitivamente. Anche perché, ora come ora, la Clerici sta vivendo una splendida storia d’amore con il suo Vittorio che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe decidere di portare all’altare Antonella. I fan, invece, credevano che le nozze erano già avvenute, dal momento che la conduttrice e il petroliere hanno un feeling molto profondo.

Ma la Clerici ha subito smentito la cosa, perché lei ha fatto un patto con i suoi fan: comunicargli tutto quello che le capitava nella vita. Ci sono celebrità che tengono privata la loro vita oppure ne parlano quando potrebbe risultare molto conveniente. Antonella non è di questo genere di VIP.

Il tradimento di Eddy è stato un duro colpo per Antonella Clerici mai due hanno deciso di mantenersi in ottimi rapporti, soprattutto per il bene della loro adorata figlia Maelle.