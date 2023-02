“Mio padre era violento”: Silvia Toffanin non regge al dolore | DEVASTANTE

Nel salotto di Verissimo sono tante le storie che vengono raccontate alla conduttrice Silvia Toffanin e lei ormai ne ha sentite di tutti i colori, ma quest’ultima storia avrebbe tutti gli elementi di un romanzo e riguarda un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Se c’è un programma televisivo del quale si parla molto, questo è sicuramente il Grande Fratello Vip, il reality dal quale vengono fuori sempre tante storie fatte di amori, litigi, amicizie ed emozioni di ogni tipo.

Tra i contenitori televisivi dove più spesso si raccontano queste storie, Verissimo è sicuramente uno dei più importanti e dei più seguiti. Silvia Toffanin è una perfetta padrona di casa, perché sa dosare emozione e razionalità riuscendo a condurre lo spettatore in vicende ogni volta interessanti ed emozionanti.

È stato questo il caso di George Ciupilan concorrente del GF Vip, che nel salotto di Silvia Toffanin si è aperto raccontando non solo della sua esperienza nel reality ma anche di alcune esperienze di vita che hanno molto emozionato la conduttrice e il pubblico.

Ciupilan ha dimostrato una delicatezza e originalità che hanno colpito tutti, le sue origini sono in Romania e si è trasferito in Liguria insieme a sua madre dopo che alcune questioni di famiglia li hanno costretti ad allontanarsi.

La sua storia è degna di un romanzo e nel corso degli anni George ha fatto di tutto per costruirsi una vita degna di questo nome, sia nel lavoro che nel privato. Ha parlato infatti di un innamoramento che ha vissuto nella casa ma che purtroppo non è andato come sperava.

Quando Ciupilan si è innamorato nella casa

Quella tra George Ciupilan e Silvia Toffanin è stata una conversazione approfondita durante la quale il giovane ex concorrente del GF Vip ha diffusamente parlato della sua famiglia ma anche di certi sentimenti che ha provato per un’altra concorrente del reality show. Ma di chi si trattava?

Procediamo con ordine, la storia di George è una storia particolare che inizia con una violenza, quella del padre con il quale ha vissuto nei primi anni della sua infanzia:

“I primi anni della mia vita li ho vissuti con mio papà in Romania perché la mamma doveva lavorare. Io sono sempre stato timido e il fatto che mio papà fosse un tipo violento non mi ha aiutato a crescere. Stavo male”.

Il padre oppressivo e violento è stato la ragione di un carattere molto timido con la tendenza a mettersi in disparte, ma per fortuna la madre lo ha salvato in tempo:

“Quando mia mamma ha scoperto tutto mi ha portato via di nascosto e mi ha portato con lei in Italia. Da quel momento in poi la mia vita è cambiata. All’inizio è stata dura perché non conoscevo la lingua ma poi mi sono ambientato”.

Di certo le insicurezze scaturite dall’atteggiamento paterno lo hanno portato a essere insicuro anche in alcuni aspetti della vita, o almeno così sembra e ha dovuto faticare molto per rendersi autonomo e ritrovare la dignità perduta per colpa del padre. Durante la conversazione con Silvia Toffanin ha raccontato di essersi innamorato mentre era nella casa del Grande Fratello:

“Visto che siamo a Verissimo e posso dire tutto, all’inizio del GF Vip una ragazza mi piaceva, Ginevra, solo che c’è stato il flirt con Antonino e io non volendo intromettermi ho fatto due passi indietro, però mi piaceva molto il suo modo di fare estroverso”.

George quindi era molto preso dalla classe e dall’eleganza di Ginevra, ma a frenarlo nei suoi intenti è stato quello che è successo tra lei e Antonino, il quale ha un carattere decisamente più estroverso e si presenta più sicuro di sé. La tenerezza di George ha colpito molto Silvia Toffanin che si è emozionata e gli ha augurato di coronare il suo sogno.