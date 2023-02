Alfonso Signorini innamorato di un politico, relazione bollente | Scoppia lo scandalo

Alfonso Signorini è il re del gossip e tra i conduttori principali di Canale 5 ma della sua vita privata si conosce poco e tantomeno dei suoi amori, ma negli ultimi tempi sono arrivate delle informazioni in più e sembra che abbia avuto un amore con un politico, ma anche con una donna della Tv.

Alfonso Signorini è giornalista e presentatore televisivo con una lunga carriera all’attivo sia nel giornalismo che nella televisione, ma prima di approdare a questo mondo ha seguito la carriera di insegnante.

Si è laureato in Lettere classiche e dopo un breve periodo come insegnante è approdato al giornalismo seguendo una lunga gavetta prima di prendere parte alla redazione di importanti giornali come il settimanale Chi di cui oggi è direttore e Tv sorrisi e canzoni.

Alfonso Signorini ha poi esordito in televisione nel programma di successo Chiambretti c’è, uno dei cult della televisione condotto appunto da Piero Chiambretti. Da quel momento la carriera televisiva di Signorini non si è mai fermata, ha raccolto molti successi e una maggiore fama fino ad arrivare alla conduzione del Grande Fratello.

Di certo il giornalista e presentatore è tra coloro che ne sanno di più della vita delle celebrità, ma della sua vita privata invece cosa si conosce?

La relazione con un politico

Di Alfonso Signorini, il re del gossip, non si conosce molto sul piano della vita privata, sappiamo certamente che il presentatore è gay dichiarato ma nel corso della sua vita ha avuto anche relazioni con le donne (come del resto accade per molte persone che a un certo punto si dichiarano gay). Ma c’è una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e della televisione con la quale ha avuto una relazione e stiamo parlando di Valeria Marini.

Quando è stata rivelata questa notizia suscitò molto scalpore, anche perché i due non sembrano avere, almeno in apparenza, molte cose in comune, eppure tra loro c’è stato un legame. Di sicuro di tutte le cose che sappiamo della vita di Alfonso Signorini questa è la notizia che sorprende molto, anche perché è piuttosto inaspettata. Ma chi è invece l’ultimo fidanzato di Alfonso Signorini?

Di certo il conduttore del Grande Fratello Vip non ama parlare di sé, anche se gli piace essere informato sui fatti degli altri, visto anche il mestiere che esercita. Sappiamo però che l’ultimo amore di Alfonso Signorini è stato con un importante politico. Lui si chiama Paolo Galimberti ed è il vicepresidente tesoriere di Forza Italia in Lombardia.

La loro conoscenza è avvenuta molti anni fa ormai, era il 2000 e la storia d’amore è durata tanto. Oggi, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, Alfonso Signorini è single ma la sua discrezione è tale che non possiamo immaginare o dedurre facilmente se al momento abbia o meno una relazione.