“È una pippa a letto”: Alfonso Signorini se lo lascia scappare | Scandalo a luci rosse in Mediaset

Alfonso Signorini svela dettagli sulla vita sentimentale della regina indiscussa di Mediaset, Maria De Filippi. Questa volta il direttore del magazine Chi ha tirato una bomba che avrà effetti per molto tempo. I segreti sulla vita sentimentale tra Maurizio Costanzo e la conduttrice di Amici sono scandalosi.

Il segreto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

La rivelazione scandalosa sulla moglie di Maurizio Costanzo arriva per mano di Alfonso Signorini: si sa, il giornalista con il suo magazine Chi ha dato notizia dei gossip più sconvolgenti della televisione italiana.

È stato il primo ad annunciare la rottura ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, della gravidanza di Aurora Ramazzotti, si è occupato per molto tempo dello scandalo di Corona, oltre che molti altri. Insomma, possiamo dire che viaggia sempre sulla cresta dell’onda.

Questa volta ad essere finita nel mirino del gossip è una donna molto amata dagli italiani, con i suoi programmi aiuta grandi e giovani a innamorarsi, vivere delle proprie passioni, riallacciare i rapporti: stiamo parlando proprio di lei, Maria De Filippi.

Sappiamo tutti che è sposata da tempo con il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo: il loro è un rapporto più unico che raro, non sono soliti a comparire insieme e parlare del loro legame, eppure stanno insieme da anni e dichiarano di essere uniti da un amore fortissimo.

Ma qual è il segreto del loro matrimonio? Sembra che le cose tra la coppia più amata della tv vadano davvero a gonfie vele, ormai da anni. Nonostante non si mostrino spesso insieme e non siano soliti a fare effusioni in pubblico, Maria e Costanzo si amano moltissimo. Alcuni si chiedono se sia merito di una liason intima.

Signorini ha dato finalmente una risposta definitiva a questa domanda che si sono chiesti in molti. Il loro matrimonio, infatti, è stato spesso messo in dubbio: molti pensano che sia un rapporto di convenienza e non reale.

Un matrimonio casto

Il segreto della coppia della tv italiana non starebbe nell’intimità, anzi! Signorini ha rivelato in una nota trasmissione che “La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sess0”.

Insomma, non è di certo la complicità sotto le lenzuola a tenerli uniti. Forse non ci è dato sapere quale sia il loro ingrediente segreto, di certo i due si amano moltissimo nonostante il loro sia un matrimonio che potremmo definire casto.

Il rapporto di Maurizio e Maria fa perno su una grandissima intesa professionale, un amore platonico che si è saldato nel tempo, dimostrandosi vincente.