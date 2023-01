“Faccia di mer**!”: Tina Cipollari rischia di essere denunciata | Il video la inchioda

A Uomini e Donne si sa nulla passa in sordina. Una lite tra un protagonista del trono over e Tina Cipollari ha scatenato il panico in studio. L’opinionista va su tutte le furie. Ecco cosa è successo.

Il dating show più celebre di Canale 5 Uomini e Donne in onda ogni pomeriggio nella fascia pomeridiana continua a far parlare di sé. Il programma, infatti, non è conosciuto per i suoi toni pacati e tranquilli: anzi, è molto probabile che è di così grande successo proprio per l’esuberanza dei suoi partecipanti, dai tronisti, ai corteggiatori fino agli opinionisti.

Durante una delle ultime puntate è successo davvero un putiferio che ha messo a dura prova la pazienza della conduttrice Maria De Filippi. Durante il trono over c’è stata una dura diatriba tra Tina Cipollari e il cavaliere Alessandro Sposito colpevole di aver sminuito un’uscita con la dama Paola Ruocco.

Le parole di Sposito hanno ferito profondamente Paola tanto che la Cipollari si è sentita in dovere di difendere la donna con grandissima veemenza. Ecco cosa si sono detti.

La rabbia di Tina Cipollari

Quando Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere Alessandro Sposito come fosse andata l’appuntamento con Paola Ruocco, il cavaliere ha risposto così: “C’è stato un bacio a stampo prima di andare a dormire”, negando che ci fosse stato dell’altro.

A questo punto la Cipollari si è arrabbiata moltissimo con Alessandro dopo aver visto la faccia sconvolta di Paola e ha detto: “Si può sentire una cosa del genere, quasi che lei ti ha voluto a tutti i costi, e che tu eri lì a fermarla, perchè devi parlare di un bacio a stampo quando secondo me c’è stato ben altro, sei stato insieme a sta donna o no? C’è stato molto di più, infatti lei quando hai detto questa cosa è rimasta sbalordita”.

Maria De Filippi, arrivata così in soccorso di Paola e Tina, si è rivolta ad Alessandro: “Lo potete sapere tu e lei come è stato ieri sera, se lei ha vissuto tutt’altro si sente presa in giro”. Alessandro ha poi replicato: “Non l’ho capita questa reazione sua”.

“Ho avuto questa reazione perchè ha detto un bacio a stampo in modo superficiale, ho iniziato a sentire dei sentimenti per te” ha risposto Paola accompagnata dal rabbioso sfogo della Cipollari che ha detto: “Falso, che indisponenza hai su quella faccia merd*. Gli uomini come te li distruggerei”.

L’opinionista si è scagliata anche contro le dame Gemma e Silvia: “Ma alzatevi balene, che abboccano a tutto”. E ancora la Cipollari ha continuato: “Oggi questo se ne deve andare dallo studio, queste avventuracce di una notte le vai a cercare fuori”.

Poco dopo la puntata Paola, imprenditrice romana di 53 anni, ha deciso di dire la sua verità sui social facendo una confessione che ha smascherato definitivamente Alessandro Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto l’amore, ma perchè vergognarsene? Non volevi dirlo perchè dovevi uscire con le altre persone, quindi era meglio che non si sapeva, mi sono messa a piangere perchè non hai tatto”.