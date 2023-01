Bobo Vieri chiuso nei camerini RAI | In emergenza totale: disastro a pochi minuti dalla diretta

Paolo Belli vuota il sacco e racconta un aneddoto su Bobo Vieri a Ballando con le stelle. Ecco cosa ha raccontato il conduttore sul dietro le quinte del programma.

La carriera di Paolo Belli

La carriera di Paolo Belli inizia lontano, dalla sua Carpi in Emilia-Romagna. Era un bambino che sognava di fare musica ed è riuscito nel suo sogno, per poi diventare un volto noto dello spettacolo e della musica italiana.

Molti ricorderanno la sua famosissima canzone Sotto questo sole, cantata insieme a Francesco Baccini, e altri pezzi storici entrati negli annali della musica italiana.

Dopo la musica si cimenta nella conduzione, dimostrandosi vincente. Dal 2005, poi, prende il posto a Ballando con le Stelle, di cui cura anche le sigle. Proprio negli studi della Rai ha rivelato particolari scottanti su Bobo Vieri.

Una curiosità che forse non tutti sanno è che Paolo Belli è compaesano con un altro famoso cantante, Ligabue. I due si conoscono fin da quando sono piccoli e sono legati da una forte amicizia. Bobo Vieri ha raccontato un aneddoto che fa luce su questa amicizia di lunga data:

“Tra le nostre case ci sono sì e no nove chilometri. Da ragazzi stavamo spesso insieme, stessi sogni, stessa passione, la musica. Una volta, tornando in auto, si rifletteva sulla vita e sul destino. Per due come noi, gente semplice di pianura, non era né facile né scontato avere successo. Ci siamo guardati negli occhi e quasi commossi”.

In realtà il conduttore ha un’esperienza decennale alle spalle che gli ha permesso di incassare moltissimi aneddoti su diversi personaggi dello spettacolo, che rivelano molto di loro. Tra questi Maradona, con cui ha palleggiato in diretta: “Ho palleggiato con lui in diretta, cantando e ballando, un onore”, racconta.

La verità su Bobo Vieri

Non solo il calciatore, ma anche Iva Zanicchi, una delle protagoniste dell’ultima edizione del talent show condotto da Milly Carducci. “Fremeva, non vedeva l’ora che toccasse a lei. Dietro le quinte ci parlavamo in dialetto”, racconta Belli, portando il pubblico nel dietro le quinte del programma.

Tra le esperienze riportate, anche una molto curiosa che riguarda l’ex calciatore Bobo Vieri. Belli ammette di averlo dovuto convincere a partecipare al programma Ballando con le stelle, visto che era un po’ restio a cimentarsi nel ballo di coppia.

“Il mio amico Bobo Vieri. Ci ho messo anni a convincerlo a partecipare, si vergognava. Invece è uscito fuori per quello che è, divertente e simpatico. Adesso mi ringrazia. ‘Avevi ragione tu’”, ha affermato Paolo Belli in un’intervista.