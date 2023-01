Carlo Verdone: sommerso dai medicinali per le brutte malattie | Salva la vita per un pelo

Carlo Verdone ha stupito tutti quando ha confessato di portarsi dietro tante malattie e di dover gestire molti farmaci. Eppure da fuori non sembrava che stesse così male; dietro il suo racconto, però, c’è una verità molto particolare che in pochi conoscevano. Verdone, infatti, ha mantenuto il segreto per anni.

Carlo Verdone è uno dei registi e attori più conosciuti e apprezzati d’Italia. La sua comicità ha conquistato diverse generazioni e i suoi film non passeranno mai di moda. Sempre con la battuta pronta e sorridente, l’attore ha tante altre passioni oltre il cinema, come per esempio l’insegnamento.

La sua carriera, coronata di successi, è cominciata tra il cabaret e gli sketch a teatro, e in poco tempo Verdone è arrivato nel mondo del cinema per firmare tantissimi film. Bianco, rosso e Verdone, Gallo Cedrone, Grande, Grosso e… Verdone sono solo alcuni esempi di film che ha scritto, diretto e nei quali ha anche recitato.

Il dramma di Carlo Verdone

Ciò che ha reso Carlo Verdone così bravo nel raccontare gli italiani è la sua capacità di osservazione: l’attore è stato sempre attirato dai comportamenti delle persone, che ha deciso di riportare sullo schermo e costruire personaggi basati su ciò che lo colpiva di più nella vita di tutti i giorni.

“Ora studio le persone in farmacia” ha rivelato durante un’intervista, spiegando che lo considera il luogo migliore dove trovare i “casi” da analizzare e raccontare nei suoi film. In effetti la farmacia è un posto dove passa qualsiasi tipo di gente, un posto dove trovare la vera essenza delle persone.

Verdone ha sempre dichiarato di essere un gran ipocondriaco ed è anche molto appassionato alla medicina. “Mamma mi raccontava che erano medici che salvavano la vita alle persone e, quando non ci riuscivano, voleva dire che era impossibile farlo” ha rivelato, spiegando di essere sempre stato affascinato dai medici.

L’attore ha detto di aver sviluppato una vera e propria passione per le malattie negli anni, tanto da tenersi sempre aggiornato sugli argomenti delle convention intorno al mondo. Avrebbe voluto fare il medico ma, come ha confessato, non se la sentiva, era troppo impressionabile.

Questa sua strana passione però gli ha permesso di salvare la vita a diverse persone, anche per emergenze piuttosto gravi: Verdone, riconoscendo i sintomi di una specifica malattia, ha saputo indirizzare queste persone verso la cura migliore in tempo per poter essere salvate.

Sempre per lo stesso motivo, l’attore è solito portare con sé diverse medicine da usare all’occasione: spesso gli sono state di grande aiuto per risolvere problemi suoi o di altre persone.