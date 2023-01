Vite al limite | Di lei non si hanno più notizie: è una tragedia senza confini

Vi ricordate Joyce Del Viscovo di Vite al limite? Ebbene, sono giunte delle notizie aggiornate sulle sue condizioni e purtroppo sembra che la donna non sia riuscita a mantenere i progressi che aveva raggiunto insieme al dottor Nowzaradan. La paziente, tra le più seguite e apprezzate della serie, ha abbandonato la sua battaglia.

Chi segue Vite al limite si ricorderà di Joyce del Viscovo, una donna che quando è arrivata nel programma per chiedere aiuto al medico pesava ben 344kg. La sua dipendenza da cibo era una delle più gravi mai viste nella storia della trasmissione, tanto che è stata la stessa famiglia e il suo gruppo di amici a convincerla, quasi obbligandola, ad affidarsi alle cure di Nowzaradan.

La sua situazione era davvero grave e per il medico le cose non erano state semplici. Joyce era poco propensa a impegnarsi e faceva fatica a seguire le indicazioni del medico. Purtroppo i progressi inizialmente non si erano fatti vedere molto, anche a causa dell’atteggiamento non proprio accomodante della paziente.

Joyce Del Viscovo, ecco che fine ha fatto

Vi ricordate come mai Joyce Del Viscovo si era ridotta così? Ebbene, tutto risale a quando era bambina e i suoi genitori hanno divorziato. Purtroppo in seguito a questo episodio la sua vita non è stata per niente facile: la madre la ignorava e non le dava l’affetto di cui aveva bisogno.

Così la donna si è rifugiata nel cibo come consolazione, ma ben presto è diventata una schiava del mangiare e non è più riuscita a smettere. Sua madre non si è accorta in tempo del suo disagio e alla fine le cose sono precipitate irrimediabilmente.

Le sue condizioni erano davvero terribili, tanto che il dottor Nowzaradan ha usato le “maniere forti” imponendo una dieta rigidissima e molti esercizi per eliminare quanto più peso possibile nel minor tempo. Un percorso che si è rivelato ovviamente molto pesante per Joyce, che ha raggiunto gli obiettivi del medico a fatica.

Ma oggi che fine ha fatto? Purtroppo dopo l’intervento del dottor Nowzaradan le cose non sono migliorate: Joyce si è fermata a 282kg e non sembra essersi smossa da lì. La donna ha perso la voglia di combattere e non è riuscita a proseguire su quel percorso indicatole dal medico.

La dipendenza dal cibo si è rivelata troppo forte per lei, che ha deciso di abbandonare la battaglia, almeno per ora. Di lei si hanno poche notizie e anche i famigliari non rilasciano dichiarazioni: Joyce si è rinchiusa di nuovo nella sua dipendenza e purtroppo non sta riuscendo a uscirne.