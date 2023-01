Dramma Vite al limite | Non riescono più a trovarla: si sono perse le tracce ormai da mesi

Lisa Ebberson ha dato un drammatico addio a Vite al limite, i fan non se lo aspettavano. Ecco cosa è successo.

Vite al limite è un programma di successo al quale partecipano davvero tante persone che si presentano dal dottor Nowzaradan per risolvere i loro problemi di obesità o quantomeno limitarli per tornare a svolgere una vita in cui anche i più semplici gesti sono possibili.

Il dottor Nowzaradan è uno dei dottori più famosi nel mondo televisivo, medico chirurgo dell’acclamato programma Vite al limite di Real Time che racconta le storie di molte persone nel mondo affette da obesità e che si ritrovano ad affrontare per questo non pochi problemi di salute.

Per questo la loro partecipazione al programma è un modo per provare a risolvere questi problemi.

In Vite al limite la forza di volontà e il fattore psicologico in generale sono tutto e in certi casi vi sono dei pazienti che vengono innanzitutto da situazioni personali difficili dovute a un passato di maltrattamenti, mancanze e insicurezze che hanno generato vuoti che poi sono stati colmati con il cibo.

Vite al limite è un format che nasce proprio con l’obiettivo di fornire una soluzione alternativa al cibo e lo fa innanzitutto con un buon programma d’urto per iniziare a perdere i chili di troppo. L’intervento chirurgico allo stomaco e una buona dieta sono i primi passi.

Ogni storia è diversa pur partendo da una patologia comune e ciò dipende dal fatto che ogni persona ha un organismo diverso che reagisce ai problemi dell’obesità in modo differente e c’è chi riesce a superare queste difficoltà o attenuarle e chi invece, purtroppo soccombe.

La storia di Lisa Ebberson è stata una delle più drammatiche, lei ha detto addio al programma. Ma cosa è successo?

La drammatica storia di Lisa Ebberson

Lisa Ebberson ha preso parte alla decima stagione del programma e come, sempre accade si segue il processo di dimagrimento secondo le modalità che vi abbiamo raccontato, dapprima si fa una dieta per perdere peso e poi ci si sottopone a un intervento chirurgico di bypass gastrico. Questo percorso viene documentato passo dopo passo fino agli ultimi step, quando si suppone che il paziente abbia risolto, almeno in parte, i propri problemi.

Lisa Ebberson aveva 51 anni quando ha preso parte al programma e pesava 290 kg, la sua vita fino a quel momento l’aveva passata ferma a letto. Il suo peso era tale che se avesse tentato di alzarsi in piedi le si sarebbero spezzate le ossa. Lisa ha raccontato di aver avuto una vita difficile ma il suo desiderio era quello di dare una vita migliore ai suoi nipoti e la scelta di dimagrire è stata presa per loro.

Il dottor Now ha consigliato a Lisa di rivolgersi ad alcuni fisioterapisti e nutrizionisti i quali potevano aiutarla nel percorso della dieta. Purtroppo Lisa non ha mai seguito i consigli di questi dottori e il suo percorso purtroppo è stato in discesa, aggravato da una situazione davvero drammatica.

Il fidanzato di Lisa, Randy è morto per il covid, e lei non ha perso soltanto un compagno di vita ma anche l’unica persona che la aiutava. Lisa ha perso purtroppo solo 40 chili ma il suo percorso si è arrestato bruscamente perché dopo la drammatica perdita del fidanzato la concorrente ha deciso di lasciare il programma.

Di Lisa si sono perse le tracce e nessuno oggi può dire che cosa le sia successo, dopo la partecipazione al programma è tornata a casa sua in Nebraska. Di recente sui social Lisa ha postato delle foto con i suoi nipoti, ma il dettaglio fondamentale è che non è confinata a letto.