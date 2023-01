Anna Falchi in lacrime: “La verità è che Fiorello…” | Era il giorno del suo compleanno, uno strazio

Dopo tanti anni dalla fine della relazione con Fiorello, Anna Falchi ha deciso di parlare e svelare una verità molto scomoda sul suo ex compagno. I fan del conduttore sono rimasti a bocca aperta dopo aver scoperto che cosa ha combinato l’uomo nei confronti dell’attrice.

Anna Falchi e Fiorello erano una delle coppie più belle dello show business: lei attrice di talento e bellissima showgirl, lui conduttore e comico tanto amato, insieme facevano faville. Per anni hanno fatto sognare gli italiani con il loro amore, finché qualcosa, purtroppo, si è spezzato e i due si sono dovuti dire addio.

Dopo diversi anni l’attrice ha deciso di parlare ancora una volta della fine della relazione, rivelando le colpe di Fiorello e parlando di quanto abbia sofferto a causa sua. Le conseguenze sulla sua vita sono state disastrose, tanto da aver deciso di non festeggiare più neanche il suo compleanno.

Anna Falchi distrutta: Fiorello le ha fatto del male

Lo scorso aprile la bella Anna Falchi ha spento 50 candeline, simbolo di una vita di successi e di una fama enorme. Amata dagli italiani ma anche all’estero, l’attrice può contare decine di ruoli in film e serie tv di successo che la mettono tra le attrici italiane più famose e apprezzate.

La donna è salita alla ribalta negli anni ’90 ed è stata un sex symbol per la generazione passata. Quella bellezza però l’ha conservata fino a oggi: è infatti ancora considerata una donna bellissima, e non a torto. La sua carriera è iniziata come modella e fin da subito tanti stilisti e fotografi hanno saputo riconoscere la sua bellezza, cosa che le ha permesso di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Proprio in quegli anni di grande fama, l’attrice si è legata sentimentalmente a Fiorello, conduttore e comico che proprio in quegli anni viveva anche lui il successo. I due sono stati insieme dal 1994 al 1996 e hanno fatto sognare una nazione intera.

Ma al termine di quegli anni d’amore è successo qualcosa che ha turbato profondamente Anna Falchi. Di recente l’attrice è tornata sui motivi del loro addio, svelando che Fiorello l’aveva tradita. È stata proprio la showgirl a scoprirlo in prima persona trovandolo a letto con un’altra: un trauma davvero orribile.

Era il giorno del suo compleanno e l’attrice aveva ottenuto un permesso speciale per lasciare il set e andare a fare una sorpresa al compagno. Mai scelta fu più sbagliata di quella: la showgirl lo ha trovato insieme a un’altra.

Da quel momento ha deciso di chiudere definitivamente i ponti con lui, terminando la relazione. Per lui fu un colpo talmente duro da mandare giù che per anni ha smesso di festeggiare il compleanno.