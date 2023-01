Allarme medico al GF: “Conficcato il vetro in faccia!” | Corre un pericolo gravissimo

Nella settima edizione del reality più famoso ne sono successe di tutti i colori. Adesso abbiamo anche un gieffino che stava per essere squartato da un bicchiere di vetro. Scopriamo che cos’è successo nella casa più spiata d’Italia.

Circa dieci giorni fa, un altro concorrente del Grande Fratello VIP, reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale5 in prima serata, ha sbottato a causa di un episodio accaduto nella casa. Stiamo parlando dell’esperto di moda Alberto De Pisis che si è avventato contro Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Il primo spavento

Alberto si è spaventato molto quando l’ex tronista ha iniziato a rincorrere per la casa, con un bicchiere di vetro pieno d’acqua, la venezuelana. L’esperto di moda ha così iniziato la sua ramanzina: “No, nel mio letto non mi fate incazzare. A parte che con i bicchieri vi potete tagliare. Non lo so voi da che paese venite. Amore ma se mi tagli la gamba. Fatelo in camera vostra. Mi sentivo già la gamba squartata con il vetro.”

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Alberto De Pisis, esperto di moda e innamorato di Edoardo Donnamaria, non ha accettato di buon grado il gioco tra Luca e Oriana, ovvero quando lui, nel cuore della notte, ha iniziato a rincorrere lei con un bicchiere di vetro pieno d’acqua in mano.

Non appena la giovane donna ha fatto cadere un altro bicchiere a terra, De Pisis è scoppiato di rabbia, dicendo: “Andatevene da qui. Amore sei pazza, sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Non vieni qua a fare questo caos perché io già mi vedevo con una gamba sfregiata. Qui si poteva ferire qualcuno. Mi sento già conficcato in faccia il vetro.”

L’esperto di moda, nato a Milano, ha continuato a sgridare i suoi due compagni di avventura nella casa, dicendo: “A me questi scherzi e giochi non piacciono! Adesso io non dormo per quattro ore. Siete pazzi a fare queste cose. Volete fare questa robaccia? Fatela in camera vostra. Mi sento tagliato non so perché. Potevo squarciarmi la gamba con un vetro nel letto.”

Altro fastidio per Alberto De Pisis

Inoltre, Alberto ha affermato di non aver apprezzato il comportamento di Dana Saber. Quando Antonella Fiordelisi ha tentato di difendere la modella italo-marocchina, sottolineando che le altre concorrenti del GF VIP non avrebbero dovuto provocarla, l’esperto di moda ha subito detto la sua: “Non è che se una si agita allora non bisogna rispondere. Se uno si sente offeso è giusto che replichi.”

Insomma, in questa settima edizione del GF VIP non ci siamo fatti mancare nulla. Certamente ne succederanno ancora delle altre, dal momento che il reality ha ancora un bel po’ di giorni davanti a sé.