Caso Emanuela Orlandi, la registrazione è sconvolgente “L’hanno prelevata…” | Parla il legale

Chi l’ha visto è un programma che si dedica alla ricerca di persone scomparse, scoprendo la verità sui fatti accaduti. Le prima puntate del nuovo anno si dedicano ad Emanuela Orlandi, ma non solo: nuove verità sono venute a galla. Scopriamole.

22 giugno 1983: Emanuela Orlandi scompare all’improvviso dopo aver preso parte ad una lezione di musica. La storia della giovane cittadina vaticana non ha mai avuto la parola fine e ancora oggi si è alla ricerca della verità che si trova dietro alla sua scomparsa.

Il caso Orlandi

Dopo molti anni di silenzio, qualche giorno fa il caso di Emanuela Orlandi è stato riaperto e il Vaticano ha iniziato un’indagine interna per fare luce su alcune azioni, ma soprattutto per capire in modo chiaro e definitivo le affermazioni sostenute dai legali della famiglia Orlandi.

In questi anni, per cercare di scoprire la verità sulla scomparsa di Emanuela, sono stati coinvolti nelle diverse indagini il Vaticano, la banda della Magliana, attività terroristiche e lo Stato. Purtroppo, però, non si sono ottenuti i risultati sperati.

Federica Sciarelli, la presentatrice di Chi l’ha visto, in onda su Rai3, ha sempre continuato a cercare indizi utili sul caso della Orlandi. La Sciarelli ha sempre dedicato un discreto spazio di tempo del programma per indagare sulle vicende di Emanuela, dando ampio spazio anche alle dichiarazioni del fratello della ragazza.

Dettagli dall’avvocato Sgrò

Durante la puntata di Porta a Porta del 10 gennaio, il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha svelato di possedere alcuni nuovi dettagli in merito alla vicenda. Senza entrare troppo nei dettagli, l’avvocato ha parlato di alcune chat di certe persone, messaggi compromettenti scritti da certa gente che conosce lei stessa.

Una novità sconvolgente

Nella puntata di stasera, invece, Federica Sciarelli farà ascoltare una registrazione scioccante di un padre: “Mio figlio mi ha detto che hanno prelevato la ragazza e l’hanno portata all’autista di De Pedis.”

Enrico De Pedis, chiamato anche Renato o Renatino, è stato il boss dell’organizzazione mafiosa romana, ovvero la banda della Magliana. Stasera, in studio come ospite, ci sarà Antonio Mancini, ovvero l’ex esponente della banda della Magliana.

Il caso Spreafico

Oltre al caso di Emanuela Orlandi, la Sciarelli si occupa anche di Greta Spreafico, la cantante rock di 53 anni, scomparsa da Porto Tolle il 4 giugno 2022, in provincia di Rovigo. La donna si trovava lì per vendere la casa ereditata dopo la morte del nonno. Tuttavia, Greta non si è presentata a quell’appuntamento, scomparendo nel nulla. La procura sta indagando la vicenda sulla pista del sequestro di persona.

Il caso Mandia

Un altro caso riguarda Claudio Mandia, il diciottenne che si sarebbe suicidato in una scuola statunitense, dopo essere stato messo in punizione ed isolato per aver copiato un compito. Stando alle parole dei genitori, la responsabilità della morte del loro figlio ricade sulla scuola americana.

La madre ha così commentato la vicenda: “Abbiamo presentato una denuncia negli usa per avere giustizia. Quelli che abbiamo indicato come responsabili hanno risposto chiedendo di spostare la giurisdizione in Svizzera. Ci siamo consultando con i nostri avvocati per capire come muoverci al meglio. Come famiglia vogliamo fare una considerazione.

Nostro figlio è morto in questo paese, dove vivono e risiedono le persone che erano coinvolte in ciò che è accaduto, che erano informate, e qui c’è la scuola che ha ospitato nostro figlio e che ospita tantissimi giovani ogni anno.

Claudio è stato torturato, maltrattato e segregato ed è morto. Siamo devastati e più passano i mesi e peggio è. Vogliamo un processo giusto e abbiamo bisogno di sapere che non succederà a qualcun altro.”

Non ci resta che continuare a seguire le puntate di Chi l’ha visto per scoprire altri dettagli in più sui numerosi casi presi in esame.