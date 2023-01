“Ma che succede?!” Mara Venier spaventata a morte | A Domenica In una disgrazia inaspettata

La ben nota conduttrice televisiva fa compagnia agli italiani ogni domenica con il suo programma, ma la scorsa domenica c’è stato un momento di puro terrore. Scopriamone i dettagli.

Ogni pomeriggio domenicale, su Rai1, il pubblico italiano può contare su Domenica In, programma condotto dall’amatissima Mara Venier da 30 anni. Sebbene la bravissima presentatrice veneta ammetta ogni anno di non voler essere più la padrona di casa di Domenica In, ritorna ogni anno al suo timone, sorprendendo i suoi fan e rendendoli felicissimi.

La Venier ha un seguito di fan sorprendente; infatti, su Instagram ha quasi 2 milioni e mezzo di follower. La sua conduzione è ripartita lo scorso settembre, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, pronta per la conduzione di più di 30 dirette di Domenica In.

Alessia Marcuzzi ospite a Domenica In

La scorsa puntata è stata ricca di grandi emozioni e di ospiti molto graditi, tra i quali abbiamo visto Alessia Marcuzzi, invitata per il suo debutto con Boomerissima, il suo nuovo programma in onda su Rai2 ogni martedì sera. Mara Venier ha raccontato della profonda e sincera amicizia che la lega alla Marcuzzi e di come le è stata accanto nei suoi periodi più difficili: dall’allontanamento dalla tv fino al suo divorzio da Paolo Calabresi.

La chiacchierata

Come si è notato, Alessia si è assentata dal piccolo schermo per circa due anni, prendendosi una pausa per lei stessa e la sua famiglia. Adesso è ritornata, non sulla Mediaset (dove siamo abituati a vederla) ma in Rai, con una sua trasmissione tutta nuova e molto divertente e coinvolgente: Boomerissima.

Le due amiche hanno chiacchierato come se fossero nel salotto di casa della zia Mara, ripercorrendo tutti gli episodi più memorabili della loro amicizia. Non appena Mara si è rivolta ad Alessia, definendola sua figlia, quest’ultima si è messa a piangere dalla commozione e dalla gioia. Tuttavia, questo momento idilliaco e toccante è stato interrotto bruscamente da un incidente in studio.

L’interruzione improvvisa

A parte le lacrime, il momento è stato investito anche da paura, seguita da fragorose risate ed allegria. Mentre la padrona di casa stava conversando con i suoi ospiti, ovvero Alessia e il coreografo Luca Tommasini, l’atmosfera è stata spezzata da un tonfo improvviso e spaventoso.

“Ma che succede?”, ha domandato Mara molto preoccupata e spaventata. A dimostrazione (per chi avesse ancora dei dubbi) che il programma è sempre in diretta è stata la reazione del pubblico, che si è girato all’unisono verso il rumore, in atteggiamento sconvolto e terrorizzato. Alessia pensa che sia stato un fotografo a cadere a terra e sembra che ci avesse preso in pieno.

L’incidente e il lieto fine

Infatti, è stato proprio un fotografo che, mentre cercava di immortalare la loro chiacchierata, è inciampato, finendo a terra e spaventando tutti i presenti. Per fortuna non è successo nulla di grave e l’incidente è stato seguito da commenti divertenti e da ilarità.

L’allegria e il divertimento sono continuati anche grazie ad una dimostrazione di ballo da parte della Marcuzzi: si è lanciata in pista sulle note di Thriller di Micheal Jackson, accompagnata dal suo coreografo Tommasini.

Luca ha anche invitato Mara Venier a prendere parte al balletto e, dopo un attimo di esitazione, anche lei si è cimentata nella danza, allietando così tutto il pubblico, in sala e a casa.