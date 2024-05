Teo Mammucari, dramma per la figlia Julia: “Pensate ai vostri figli” | L’appello è straziante fiume di lacrime

Una situazione tremenda e dolorosa quella di Teo Mammucari, il dramma della figlia e quell’appello che spezza il cuore.

Teo Mammucari sta per tornare in televisione con l’Acchiappatalenti, il nuovo show di Milly Carlucci. A partire da venerdì 10 maggio 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il nuovo show condotto da Milly Carlucci.

Il programma vedrà una competizione tra cinque “acchiappatalenti”: Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Nino Frassica, Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni. Ciascuno di loro, in ogni puntata, dovrà riuscire a conquistare un talento che si esibirà e per il quale dovrà convincere il pubblico a votare.

Per presentare lo show in onda dal prossimo venerdì, la conduttrice e gli “acchiapatelenti” sono stati intervistati.

Ed è proprio Teo Mammuccari ad aver suscitato maggiore interesse tra il pubblico soprattutto per via delle dichiarazioni rilasciate sulla famiglia e in particolare sulla figlia Julia.

Le dichiarazioni di Teo Mammuccari sulla figlia Julia: la diretta tv commuove i telespettatori

Teodoro Mammucari, romano classe 1964, è un conduttore televisivo italiano. Dopo aver lavorato come animatore turistico, nel 1995 inizia la carriera in tv con Scherzi a parte e poi come conduttore del Seven Show sul circuito televisivo Europa 7. Nel 1999 appare come “iena” nel programma di Italia 1. Legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 con Thais Souza Wiggers, dalla modella, showgirl brasiliana ed ex velina ha avuto una figlia nel 2008, Julia.

Proprio le parole che il conduttore ha dedicato recentemente alla figlia hanno commosso il pubblico di telespettatori. Nella puntata di Le Iene, Teo Mammuccari ha raccontato il dramma che ha vissuto per la figlia Julia. Lo straziante appello ha emozionato la televisione.

Lo straziante appello rivolto da Teo Mammuccari alle coppie divorziate con figli: il conduttore racconta le sue difficoltà passate con la figlia Julia

Teo Mammucari a Le Iene ha raccontato della separazione dall’ex velina di Striscia la Notizia Thais Souza Wiggers. Per tre anni, il conduttore non ha potuto vedere la figlia perché la madre l’aveva portata in Brasile. Vivere così a lungo lontano dalla piccola Julia è stato per Mammuccari motivo di grandissima sofferenza. Proprio parlando della sua vicenda personale, il conduttore ha ricordato quanto sia difficile per coppie che si separano gestire il rapporto con i figli.

Mammucari dice che questa esperienza gli ha insegnato come quando ci si separa non si deve pensare ai propri problemi, ma si deve pensare solo ai figli, solo così si potrà essere essere un buon genitore. La bambina di Teo Mammuccari oggi ha quattordici anni ed è legatissima a entrambi i genitori. Teo Mammuccari si dichiara fortunato di aver avuto la comprensione dell’ex compagna, tornata in Italia, e di essere riuscito a veder crescere la figlia.