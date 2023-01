Teo Mammuccari, la nuova fiamma è praticamente una ‘bambina’ – FOTO ESCLUSIVE

Teo Mammuccari è di nuovo innamorato e la sua nuova fiamma è giovanissima: il conduttore de Le Iene ha svelato di avere un nuovo amore. Si tratta di donna molto giovane, che ha malapena 30 anni. Una confessione scioccante che nasconde però un uomo felice.

Dopo la fine della relazione con Thais Wiggers, Teo Mammuccari si rimette in gioco e punta tutto sull’amore con una donna giovanissima. Un incontro casuale che si è trasformato poi in una storia seria, sulla quale nemmeno lui ci avrebbe scommesso. Pensare, dice il conduttore, che il suo obiettivo era tutt’altro.

Lo ha raccontato ai giornalisti de Il Messaggero, aprendosi anche su questioni piuttosto delicate della sua vita privata, di cui non aveva mai parlato prima. Il conduttore ha rivelato alcuni suoi progetti, stupendo tutti, poi ha parlato della sua nuova fiamma.

Teo Mammuccari di nuovo innamorato

A 58 anni il conduttore de Le Iene ha ritrovato l’amore in maniera inaspettata: lei ha 28 anni in meno di lui, 30 appena compiuti, eppure tra i due è scattato qualcosa e alla fine è iniziata la relazione. “Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età” ha svelato Mammuccari, spiegando che dopo la relazione con la Wiggers puntava a donne più vicine alla sua età.

Ora invece fa coppia fissa ormai da un anno con una ragazza giovanissima, di ben 28 anni in meno di lui, che ha 58 anni. Il conduttore non ha rivelato la sua identità per evitare che venga travolta dai paparazzi, ma forse tra poco i due ufficializzeranno la cosa in pubblico.

“È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta. Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta“.

Ma di chi si trattava? Mammuccari ha preferito non svelare niente. “Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sess0, e poi è arrivata la marescialla” ha spiegato. Il conduttore quindi stava facendo la corte a una donna dello showbusiness, per di più sposata, ma qualcosa è andato “storto”.

Riguardo i suoi progetti, il conduttore ha parlato di un breve film che ha scritto, un cortometraggio che racconta di un uomo che si innamora di una donna con 30 anni di meno. Mammuccari ha rivelato che si tratta della storia, seppur un po’ romanzata, sua e di Thais Wiggers. I due hanno avuto una figlia, Julia.

“Ci siamo lasciati dopo poco e tutto si è ingarbugliato. Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura” ha raccontato riguardo la fine della relazione con la modella. “Per tre anni, quando era piccola, Julia ha vissuto in Brasile e io non l’ho vista. Poi tutto si è aggiustato e adesso va benissimo: lei è a Milano ed è il centro della mia vita. Ha un carattere solare e tranquillo“.