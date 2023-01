Cristian Imparato si sposa con il nuovo fidanzato! Non immaginereste mai chi è il futuro marito

Cristian Imparato convolerà a nozze con il nuovo fidanzato di cui però non si conosce ancora molto, vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla storia d’amore in corso.

Cristian Imparato era tornato single ma la sua situazione sentimentale sembra essere di nuovo cambiata perché in questo periodo avrebbe un nuovo fidanzato e per giunta i due sarebbero pronti al grande passo. Ma di chi stiamo parlando? Chi è il futuro marito di Cristian?

Cristian Imparato è un cantante siciliano ventiseienne conosciuto per aver partecipato al programma Io canto, condotto da Gerry Scotti e da lì è iniziata la sua carriera canora, in breve tempo è diventato uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo. Cristian vinse il talent quando aveva 14 anni e in seguito insieme a Luna Melis è diventato ospite fisso del programma.

Poi Cristian è cresciuto e il suo timbro vocale cambia, ma anche se viaggia su tonalità diverse ciò non ferma la sua carriera che cresce sempre di più, tanto da portarlo al successo giovanissimo.

In merito al suo rapporto con il successo ha detto: “Essendo una persona molto semplice, non mi impressiono all’idea della televisione: avere le telecamere puntate rientra nella notorietà, ma non è un motivo per montarsi la testa. Per me è una cosa normalissima, mi interessa solo cantare e pubblicare il mio album”. Questa fu una sua dichiarazione durante un’intervista a Vanity fair in seguito alla vittoria di Io canto.

Il suo primo album è uscito quando aveva 17 anni e da lì non si è più fermato e in altre sue dichiarazioni ha confessato che certamente l’essere diventato così famoso in età così giovane lo ha privato dell’infanzia e per questa ragione a un certo punto della sua carriera ha dovuto fermarsi per ritrovare la calma, salvo poi ritornare in Tv come opinionista.

Come abbiamo detto ora è in procinto di sposarsi, ecco tutto quello che sappiamo del nuovo fidanzato.

Chi è il futuro marito di Cristian Imparato

Come abbiamo detto Cristian Imparato era fidanzato con un altro ragazzo dal quale poi si è separato, i due hanno preso strade diverse e il suo ex oggi è impegnato con un’altra persona, ma anche Cristian come abbiamo detto non è da meno anche se prima di trovare colui che sta per sposare, Cristian è rimasto da solo per molto tempo, dedicandosi soprattutto a se stesso.

Ma chi è la persona che sta per sposare? Si tratta di un ragazzo misterioso di cui si conosce poco anche perché Cristian non lo ha mai menzionato nei suoi canali social, pertanto è difficile anche sapere come si chiama. I fan sono venuti a conoscenza di questa nuova persona attraverso una fotografia che Cristian ha condiviso sui social e dalla quale poi si è scoperto tutto. La storia sarebbe iniziata meno di un anno fa ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Deianira Marzano avrebbe confermato la tesi del matrimonio imminente perché avrebbe pubblicato una storia Instagram che non lascia spazio ai dubbi.