Adriano Celentano | Suo fratello è papà di un volto famosissimo: ecco di chi si tratta

Il nome Celentano dà garanzia di talento: la famiglia è composta da diversi artisti che si esprimono nel canto e nella danza. Forse non tutti sanno che il fratello del grande Adriano Celentano è il padre di un volto davvero famoso della televisione italiana. Ecco di chi si tratta.

Tutti conosciamo Adriano Celentano, soprannominato “Il Molleggiato”, che con le sue doti artistiche e le sue canzoni ha conquistato intere generazioni.

Lui è figlio d’arte e viene da una famiglia di artisti: chi specializzato nel canto, chi nel ballo e chi nel teatro, l’arte è una costante nella sua famiglia.

Infatti, suo fratello è il padre di un personaggio televisivo molto noto. Lo vediamo tutti i giorni su Mediaset, il cognome è lo stesso, ma in pochi avevano fatto il collegamento. Ecco di chi si tratta.

Alesandro Celentano, ecco di chi è padre

Essere figli d’arte richiede molti sacrifici, soprattutto durante l’adolescenza. La famiglia Celentano sa cosa vuol dire guadagnarsi il rispetto in campo artistico, sacrificare parte della propria vita per dedicarsi a un talento innato, un immenso dono di cui non tutti possono godere. Loro si sono sempre distinti per la loro bravura: c’è chi canta e chi danza in modo angelico.

Per i figli, in particolare, le aspettative rappresentano un grande ostacolo da superare: anche Aurora Ramazzotti ha raccontato di aver sofferto in passato dei continui paragoni che venivano fatti con suo padre Eros.

Insomma, nascere in una famiglia di artisti porta molte soddisfazioni, ma allo stesso momento non bisogna farsi travolgere da brutti pensieri o aspettative molto alte. Anche formare la propria identità slegata, per alcuni, può diventare piuttosto faticoso.

Tornano a parlare di Adriano Celentano, sappiamo che il fratello, Alessandro, è il padre di un personaggio televisivo molto noto…

Alessandro Celentano è il papà dell’omonima Alessandra Celentano, il giudice più temuto di Amici. In molti negli anni si sono chiesti perché avessero lo stesso cognome, ma in pochi avevano collegato la parentela.

Ebbene sì, Adriano è lo zio di Alessandra. Anche lei è un’artista a tutto tondo, specializzata nel mondo della danza. Ad Amici di Maria De Filippi insegna ai suoi allievi il sacrificio, spesso con modi piuttosto duri.

Prima di essere giudice di Amici, Alessandra è stata una splendida ballerina e si è esibita nei migliori teatri del mondo, e nei migliori entourage di ballo. Oggi è una coreografa affermata e cerca di tramandare la sua arte ai giovani concorrenti del talent show di Maria De Filippi.