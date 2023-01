Alessandra Celentano, il suo ex marito è più famoso di lei! Ecco di chi si tratta – FOTO

La famosissima Alessandra Celentano ha avuto un marito molto noto e conosciuto. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Alessandra Celentano è una maestra di danza classica ed è l’insegnate di cui hanno più paura tutti gli allievi, perché la Celentano è severa, rigida ed esigente e pretende soltanto il meglio dai suoi ballerini.

Alessandra sbarca nella terza edizione di Amici di Maria De Filippi, programma in onda su Canale5, e si presenta come professoressa, pronta a trovare ogni minino difetto negli aspiranti ballerini e volenterosa ad incoraggiarli per migliorare loro stessi. Anche se, quasi sempre, i suoi metodi sono molto intransigenti e drastici.

Alessandra Celentano tra vita professionale e vita privata

“La danza sa” è la frase che Alessandra usa di più quando deve giudicare un allievo, perché è un fatto noto che alla base di tutti i tipi di ballo c’è quello classico. Alessandra Celentano, nipote del mitico Adriano, è un ex ballerina di danza classica; adesso è insegnante ed è tra le più preparate e talentuose di sempre.

Alessandra è sì maestra di danza ma ha anche una vita privata, sebbene non si sappia molto a riguardo. Infatti, la Celentano è molto riservata e non le piace raccontare le sue questioni personali in pubblico. Nemmeno la Queen Mary di Canale5, ossia Maria De Filippi, è riuscita a farla confessare circa i suoi rapporti personali.

Quindi, ora come ora non si sa se Alessandra sia accompagnata da qualcuno o meno nella sua vita privata, ma certamente ha avuto ed ha tutt’ora qualcuno che la corteggia, dal momento che è una donna affascinante e piena di talento. Tuttavia, sappiamo che nella sua vita c’è stato un marito e quest’uomo è tanto famoso quanto la maestra di danza.

Scopriamo chi è l’ex marito di Alessandra Celentano

Malgrado la Celentano sia un’insegnante severa ed inflessibile, nel suo privée è una donna molto gentile e amabile. Questi lati del suo carattere li ha mostrati ad una persona: l’uomo con cui è stata sposata per sei anni. La coppia convola a nozze nel 2006 e il marito in questione è Angelo Trementozzi, un uomo molto discreto e schivo riguardo al mondo dello spettacolo e dal gossip; contrariamente alla moglie che era ed è sempre sotto i riflettori essendo, oltretutto, la nipote del Molleggiato.

Trementozzi è un ex professore universitario di Roma, con una cattedra alla Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Nel momento in cui Angelo ha lasciato il suo posto di lavoro come docente, ha deciso di dedicare il suo tempo all’azienda di famiglia, rimanendo nel campo economico finanziario.

Sebbene la coppia non abbia avuto figli, ancora oggi Alessandra Celentano e Angelo tengono aperti i canali di comunicazione, coltivando un buon rapporto di amicizia e rispetto reciproci. D’altronde, il loro amore è durato sei anni e lei era innamoratissima del suo lui che, ovviamente, ricambiava equamente.