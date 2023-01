Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota | Esce dalla casa e scopre il “furto”: migliaia di euro in fumo

Dopo che Patrizia Rossetti ha abbandonato la casa del GF VIP, ha fatto una sfuriata contro Giorgio Mastrota. A raccontare la questione nei dettagli è stata Deianira Marzano.

Patrizia Rossetti è una famosa conduttrice televisiva e radiofonica ed anche un’attrice molto amata. La Rossetti, non appena ha messo piede fuori dalla casa più spiata d’Italia, avrebbe litigato pesantemente con un suo collega, ovvero Giorgio Mastrota.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale5 in prima serata, Patrizia ha sorpreso tutti affermando che voleva abbandonare la casa il più in fretta possibile.

La Rossetti sosteneva di avere problemi di salute e di non stare più bene dentro la casa, motivi per i quali la conduttrice tv è uscita definitivamente dalla porta rossa. Una volta ritornata alla sua quotidianità, la Rossetti ha scoperto una cosa molto grave ed inimmaginabile.

Cos’è successo a Patrizia Rossetti?

Deianira Marzano, influencer del web, ha raccontato tutti i dettagli della questione dopo aver ricevuto una segnalazione da una follower. Sembrerebbe che Patrizia avrebbe tenuto in pausa alcuni suoi contratti di lavoro quando ha deciso di far parte del cast del GF VIP. In particolare, i lavori riguardavano delle televendite.

Leggiamo il resoconto della Marzano: “A quanto pare però, il collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio. Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata perché sembrerebbe sia stato proprio lui a far saltare i contratti pensando che Patrizia sarebbe rimasta più a lungo al GF Vip e lui avrebbe preso il suo posto in queste televendite.”

I piani della Rossetti andati in fumo

Dunque, Patrizia Rossetti pensava che, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, avrebbe preso parte ad alcuni progetti lavorativi. Purtroppo, però, la conduttrice tv ha scoperto che questi contratti di lavoro non erano più disponibili.

Si potrebbe pensare che la Rossetti abbia voluto autoeliminarsi dal reality show proprio per dedicarsi ai suoi lavori lasciati in standby durante la sua partecipazione al GF VIP. E invece, il suo collega ed ex amico (molto probabile) si è impadronito dei suoi progetti di lavoro, pensando che lei non sarebbe uscita dalla casa molto presto.

Insomma, Giorgio Mastrota ha agito in buona fede (secondo lui) e Patrizia Rossetti non solo ha perso l’opportunità di una possibile vincita del Grande Fratello Vip, ma ha anche perso i lavori che aveva temporaneamente accantonato. Se gli avvenimenti fossero esattamente questi, la vittima sarebbe proprio la Rossetti.