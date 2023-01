Test della Personalità | Scegli una candela senza rifletterci troppo: ecco il tuo segreto più intimo

Anche se il Natale è passato da poco, fare un test a tema è sempre divertente. Scegli la candela che più ti piace e scopri chi sei veramente. Facile e veloce.

I test sulle personalità sono molto in voga negli ultimi tempi e sul web se ne trovano di tutti i tipi. Oggi ti proponiamo un test a tema Natale per scoprire dei lati del tuo carattere ancora ignoti o per verificare se quello che leggi ti corrisponde o meno.

Ci sono sei candele: scegli quella che ti piace di più e leggi il profilo corrispondente. Scoprirai qualcosa sul tuo conto che, forse, non sapevi. Oppure darai conferma a ciò di cui sei già certo. Un test semplice e rapido.

Test natalizio: scegli tra sei candele diverse e scopri chi sei veramente

Scegli tra le sei candele mostrate in foto e arricchirai la conoscenza della tua personalità. Sei candele dai colori diversi. Quale scegli tra la blu, la bianca, la rossa, la verde, la dorata e l’argentata?

Numero 1: candela blu

Se hai scelto la candela blu significa che sei una persona gentile e fedele. Sei sempre pronto ad aiutare gli altri e riesci ad incitarli e spronarli. Qualche volta la tua personalità domina un po’ troppo la scena, ma non appena te ne rendi conto, cerchi subito di mettere a loro agio chi ti circonda. Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno e non ti arrendi quasi mai.

Numero 2: candela bianca

Tra le sei candele hai scelto quella bianca? Allora sei molto sicuro di te, sai molto bene quello che vuoi ottenere e la tua determinazione e costanza ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. Deciso e risoluto, conosci bene cosa vuol dire fare dei sacrifici per avere ciò che desideri. Se ti vedi costretto ad arrenderti, lo fai con cognizione di causa, imparando dai tuoi errori e andando avanti sempre e comunque.

Numero 3: candela rossa

Se hai preferito la candela rossa significa che il trasporto e la passione sono i due elementi che ti guidano nelle tue scelte di vita, mentre un’innata curiosità ti garantisce di accumulare nuove esperienze e, quindi, di migliorare te stesso. Hai una carattere energico e vitale, ma sei anche emotivo e generoso. Hai, però, un difetto: i capricci! Però questi denotano il tuo lato onesto e genuino.

Numero 4: candela verde

Sei hai scelto la candela verde significa che sei una persona garbata, equilibrata e adori la quiete e la serenità. Cerchi di vivere secondo questi principi e li vuoi elargire anche a chi ti circonda. Non sopporti i battibecchi e le litigate, malgrado esse siano utili per scoprire meglio te stesso e gli altri.

Numero 5: candela dorata

Hai preferito questa candela? Allora hai una personalità audace e artistica, cerchi sempre il buono e il bello delle cose e dunque sei una persona molto solare e positiva. Le difficoltà non ti fermano se devi raggiungere un tuo obiettivo. Hai un difetto, però: l’impazienza! Ricorda che chi va piano, va sano e va lontano. Ogni cosa a suo tempo.

Numero 6: candela argento

Se in questo test natalizio hai scelto la candela argentata, allora non puoi essere altro che una persona magnanima e di grande generosità. Per aiutare chi ti sta a cuore, metti in secondo piano le tue priorità e ti dedichi completamente a chi ha bisogno di te. Però ricorda: c’è un’enorme differenza tra l’essere utile e l’essere utilizzato. Scegli con attenzione chi aiutare e stai attento che questi non si approfitti troppo del tuo animo generoso.