Regina Elisabetta | Violento litigio dopo la sua morte: preso a calci e pugni davanti a tutti

Si parla di un litigio terribile dopo la morte della Regina Elisabetta avvenuto tra due membri della Royal Family; una discussione dai toni molto pesanti che ha coinvolto due delle figure centrali della monarchia. I sudditi temono per una divisione definitiva della famiglia, anche in seguito alle dichiarazioni di Harry.

Tempi duri per la famiglia reale inglese. Dopo la morte della Regina Elisabetta sembra che stia crollando tutto: la donna era forse l’unica in grado di tenere unita la famiglia, mettendo da parte invidie e rancori e vivendo, almeno di facciata, come una famiglia normale.

Ma la verità è molto diversa: hanno provato a spiegarcelo Harry e Meghan in diverse occasioni, l’ultima con la docuserie che li vede protagonisti. Tanti i segreti che sono emersi dal documentario che hanno messo sotto una cattiva luce la royal family. Da Buckingham Palace non arrivano risposte per ora: Carlo III ha scelto il silenzio.

Regina Elisabetta: il litigio dopo la morte

Per quanto l’occasione sia stata nefasta, sembrava che la dipartita della regina Elisabetta avesse appianato gli screzi in famiglia. Oggi, a distanza di alcuni mesi, possiamo affermare che le cose non vanno affatto bene e, anzi, sembrano peggiorare di giorno in giorno.

Proprio in questi giorni Harry ha pubblicato la sua autobiografia, “Spare”, che si traduce con “Ruota di scorta”. Un attacco non proprio velato contro suo fratello e la famiglia intera, che l’ha considerato da sempre appunto una ruota di scorta. Nel libro Harry si apre e svela diversi aspetti della sua vita che nessuno conosceva; molti hanno lasciato i sudditi a bocca aperta.

Per esempio ha raccontato di quando ha ucciso 25 persone durante i suoi anni da militare nella guida di aerei Apache; oppure, quando ha indossato una divisa nazista per carnevale sotto suggerimento di Kate e William. Un episodio, quest’ultimo, di cui si è pentito amaramente.

Ma ciò che ha sconvolto il popolo più di ogni altra cosa è il racconto dell’aggressione da parte di William: suo fratello avrebbe insultato Meghan Markle senza mezzi termini ed Harry lo avrebbe attaccato di conseguenza. William, preso dalla rabbia, avrebbe alzato le mani su di lui.

Preoccupa ancor di più il comportamento di Carlo durante la malattia e la morte di Elisabetta: quando il re aveva informato Harry delle condizioni precarie della madre, gli aveva anche detto di non portare Meghan con sé. “Non ha senso portare Meghan, è stata irrispettosa. Non lo tollero” aveva detto.

Harry era andato su tutte le furie e si era scagliato verbalmente contro il padre. Carlo avrebbe cercato di calmarlo spiegandogli che nemmeno Kate era stata ammessa a Balmoral, ma Harry non ha voluto sentire ragione dopo quelle parole poco carine per la moglie.