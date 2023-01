Addio alla musica | Alessandra Amoroso e la scelta più dolorosa: un periodo terribile mai dimenticato

Alessandra Amoroso ha raccontato di aver attraversato un periodo terribile durante il quale ha dovuto salutare la musica e prendersi del tempo solo per sé. È stata un’assenza forzata e dolorosa della quale non ha mai parlato in televisione, ma ora è giunto il momento di rivelare quella sofferenza.

Alessandra Amoroso, tanto amata dai suoi fan, ha deciso di aprirsi e raccontare di quel periodo terribile che l’ha portata al limite, costretta a prendersi un periodo di pausa con la paura di non poter più tornare a fare musica, che è la cosa che ama di più.

Ne ha parlato durante una puntata di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, parlando di un momento molto particolare della sua vita in cui è rimasta sola e ha pensato seriamente di dire addio alla musica. Il dolore era troppo e le delusioni di quel periodo l’hanno portata ad allontanarsi da quel mondo che ama tanto.

Alessandra Amoroso, solitudine e paura

È una delle cantanti più famose d’Italia e anche più apprezzate. Divenuta famosa grazie alla partecipazione e vittoria del talent Amici di Maria De Filippi nel 2009, l’Amoroso non può che essere fiera dei traguardi che ha raggiunto e della fama che ha ottenuto. Il suo timbro di voce unico la contraddistingue da tutti gli altri, eppure c’è stato un momento che ha messo in discussione tutta la sua carriera.

La cantante infatti ha sofferto per la fine della storia d’amore in cui aveva investito tutte le sue forze e aveva creduto fino in fondo. Per lei è stata una delusione fortissima, che l’ha fatta cadere in un baratro di ansia e solitudine. A causa dello stress della fine della sua relazione è stata colpita anche da alopecia, che ha rovinato la sua autostima e l’ha fatta chiudere in sé stessa.

Come se non bastasse, la cantante si è anche dovuta sottoporre a un intervento per le corde vocali. Un altro imprevisto che ha fatto vacillare la sua già fragile determinazione e l’ha gettata ancora più a fondo.

A Verissimo Alessandra Amoroso ha rivelato di essere riuscita a superare quel periodo terribile grazie alla sua psicologa. Soprattutto dopo l’inizio del lockdown, la cantante ha sofferto molto per la solitudine e ha deciso di andare in analisi per liberarsi dello stress e dell’ansia che la attanagliavano. Alla fine si è rivelata la scelta più giusta e, nonostante sia stata una lunga strada, finalmente è libera.

“Mi ero persa, ho sofferto la solitudine e l’ansia, ma ora mi conosco. So chi sono e cosa voglio” ha detto alla fine dell’intervista, rassicurando ancora una volta i fan sulla sua ripresa e la determinazione di fare musica finché potrà.