Denuncia allarmante a Mediaset: “Mi ha chiusa in bagno e…” | Accusa di molestia sessuale

In queste ore è scattata una denuncia terribile proprio da uno dei personaggi più conosciuti di Mediaset, proprio lei ha racconta le innumerevoli molestie che ha dovuto subire nel corso della sua lunga carriera. Scopriamo che cosa ha dovuto passare questa donna.

L’ennesima denuncia di una donna contro gli abusi e le molestie subite da un uomo. Oramai non si contano più quanti episodi di questo tipo avvengono in un anno. L’atto carnale va consumato solo ed esclusivamente se entrambe le parti sono consenzienti.

Il mondo dello spettacolo è gremito di questi episodi e, infatti, un’ulteriore racconto di molestie è stato svelato da Fioretta Mari, ex professoressa di Amici di Maria De Filippi, programma in onda su Canale5.

I retroscena finalmente svelati da Fioretta Mari

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Fioretta Mari ha raccontato le sue disavventure: “Mi hanno molestata trenta volte, tentando di portarmi a letto nei modi più spaventosi, e ho avuto paura.” La Mari è arrivata anche ad augurarsi di invecchiare il più presto possibile così da non essere più guardata in determinati modi dagli uomini.

Il racconto di Fioretta continua, svelando un episodio che l’ha terrorizzata moltissimo. Durante un evento in famiglia svolto a casa sua, è stata seguita in bagno da un regista con cui all’epoca lavorava.

Questo è entrato con lei in bagno e ha chiuso la porta a chiave. A quel punto, l’ex prof di Amici doveva fare qualcosa per impedirgli di aggredirla. Pregarlo di non farle del male avrebbe solamente aumentato la violenza dell’uomo, come spesso accade, quindi ha optato per un’altra via: “Gli ho detto una cosa violentissima facendolo così spaventare”, ha svelato la Mari.

Le conseguenze subite dalla Mari

Tuttavia, però, Fioretta è stata cacciata dalla fiction alla quale stava lavorando l’indomani stesso, liquidata con una scusa senza capo né coda. Di quella serie televisiva doveva girare undici episodi ma, alla fine, compare solo in una puntata. Probabilmente la Mari non ha mai denunciato le continue molestie proprio per paura di perdere definitivamente il suo lavoro.

Fioretta può permettersi di raccontare le sue disavventure perché al giorno d’oggi le donne sono più comprese e tutelate ma nel passato non era così e lei è rimasta chiusa nel suo silenzio perché, come ha detto lei stessa, se avesse parlato “avrebbe significato non lavorare più.”

Inoltre, avrebbe messo a repentaglio anche la carriera di suo zio Turi Ferro, molto amico di tutti gli altri uomini. Tuttavia, anche se Fioretta Mari non ne ha mai fatto parola con nessuno prima d’ora, comunque le sono stati tolti diversi ruoli e quindi hanno dimezzato la sua carriera attoriale.

In ogni caso, il nocciolo della questione rimane sempre lo stesso: se subite violenze, di qualsiasi tipo ed intensità, denunciatele immediatamente. Non esitate per paura delle conseguenze o per non ferire altre persone. Una donna non si sfiora nemmeno con un fiore, quindi non costringetevi a subire cose che non volete ricevere. Denunciate.