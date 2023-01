Ida Platano cosa hai combinato? Stravolta dopo l’intervento chirurgico | FOTO ESCLUSIVE

Ida Platano da giovane era una persona diversa: lo dimostrano le foto esclusive che la ritraggono nei suoi 30 anni. Oggi, a 42 anni, è una delle donne più belle della televisione e nonostante i ritocchini non ha mai abbandonato la simpatia che la contraddistingue.

Un cambiamento davvero particolare quello di Ida Platano che, da quando aveva 30 anni, è cambiata davvero tanto. Con qualche chiletto e intervento di bellezza in più, a 42 anni la star di Uomini e Donne è diventata una donna bellissima.

Grazie alla sua partecipazione al programma e anche al supporto di Maria De Filippi, Ida ha cambiato completamente la sua vita e ora è felice dei traguardi che ha raggiunto. Per diversi mesi è stata protagonista della trasmissione conquistando il cuore dei telespettatori, e ora continua a essere seguita anche al di fuori della televisione.

Ida Platano: un cambiamento incredibile

Originaria di Brescia, l’ex dama di Uomini e Donne è riuscita a conquistare un nutrito seguito di fan che ora la supportano sui social e non solo. La donna è diventata famosa in particolare per la storia con Riccardo Guarnieri, fatta di tira e molla per ben 3 anni. Alla fine i due si sono detti addio.

Oggi per fortuna Ida sta meglio e ha ritrovato l’amore: e che amore! L’ex dama è fidanzata con Alessandro Vicinanza, con cui ha iniziato una nuova vita lasciandosi alle spalle tutte le delusioni accumulate. La donna non potrebbe essere più felice di com’è ora, e le storie e i post su Instagram lo dimostrano: è tornata a fare il lavoro che ama e ha al fianco una persona d’oro.

Ed è anche considerata una donna bellissima, e non a torto: il suo aspetto è sempre curato e non si direbbe mai che abbi 42 anni. Sembra molto più giovane, almeno 10 anni in meno. Merito della genetica, ma non solo: Ida è ricorsa alla chirurgia estetica per qualche ritocchino, che però non ha affatto stravolto il suo volto.

Rispetto a quando aveva 30 anni, oggi Ida ha qualche chilo in più nei punti giusti che la rendono ancora più affascinante. Inoltre, si è sottoposta a qualche ritocco sulle labbra e anche sul seno, aumentandolo di almeno un paio di taglie.

Ida ha agito anche sugli zigomi per donare una forma diversa al volto e non ha mai nascosto di aver fatto questi piccoli interventini. Le piace essere sempre bella e non è mai stata contraria a regalarsi qualche “trucco” di bellezza. Ma non vi fate ingannare: Ida era bellissima anche prima e gli interventi a cui ha deciso di sottoporsi hanno soltanto esaltato la bellezza che possedeva già.