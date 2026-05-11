King Marracash arriva al cinema | Trailer ufficiale e date evento: il docufilm racconta un anno decisivo | Dentro la vita del rapper

Tre giorni nelle sale per il primo film su Marracash tra musica, carriera e radici personali

È stato diffuso il trailer ufficiale di King Marracash, il primo docufilm dedicato a Marracash, che porterà sul grande schermo uno dei momenti più importanti della carriera dell’artista. Il film arriverà nelle sale italiane come evento speciale il 25, 26 e 27 maggio 2026, con le prevendite già aperte per permettere ai fan di assicurarsi un posto in anticipo. Un appuntamento limitato nel tempo che punta a trasformarsi in un vero evento collettivo.

Diretto da Pippo Mezzapesa e prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment, il documentario segue Fabio Rizzo, in arte Marracash, nel corso di un anno fondamentale, segnato da traguardi storici e trasformazioni personali. Al centro del racconto c’è il tour negli stadi, il primo mai realizzato da un rapper italiano, culminato nella grande data di San Siro.

Un racconto tra successo e identità personale

King Marracash non si limita a documentare un momento di successo, ma costruisce un ritratto più ampio dell’artista. Il film alterna dimensione pubblica e privata, mostrando il percorso che ha portato Marracash a diventare uno dei nomi più influenti della scena musicale italiana. Tra concerti, prove e backstage, emergono anche fragilità, dubbi e momenti di crisi, elementi che contribuiscono a rendere il racconto più autentico.

Il docufilm ripercorre le tappe fondamentali della carriera, dalle origini fino alla consacrazione, mettendo in evidenza il legame con le proprie radici. Una parte importante del racconto è infatti ambientata nella Barona, quartiere simbolo della periferia milanese dove l’artista è cresciuto. Qui il viaggio si fa più personale, tornando nei luoghi che hanno segnato l’inizio del suo percorso.

Accanto a Marracash compaiono anche figure chiave della sua carriera e della sua vita, tra cui Guè, Elodie, Paola Zukar, Deleterio, Marz, Jacopo Pesce e Massimo Recalcati. La loro presenza contribuisce a costruire un racconto corale, fatto di collaborazioni, relazioni e momenti condivisi.

Un evento speciale che unisce cinema e musica

La scelta di distribuire King Marracash come evento cinematografico di soli tre giorni sottolinea la volontà di creare un’esperienza unica per il pubblico. Non si tratta solo di un documentario musicale, ma di un racconto pensato per essere vissuto in sala, condividendo emozioni e immagini su grande schermo.

Il film è scritto dallo stesso Pippo Mezzapesa insieme a Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, e si sviluppa come un percorso intimo costruito in stretta connessione con l’artista. Il racconto culmina simbolicamente con un Block Party organizzato proprio alla Barona, un momento che rappresenta un ritorno alle origini e un gesto di restituzione verso il territorio che ha segnato la sua crescita.

Con questo progetto, Marracash porta al cinema non solo la propria musica, ma anche una parte significativa della sua storia personale. Un racconto che intreccia successo e identità, offrendo uno sguardo diretto su cosa significhi arrivare al vertice senza perdere il legame con il proprio passato.