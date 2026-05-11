La Casa di Carta non è davvero finita | Il nuovo sequel sorprende: questa volta si guarda dall’altra parte

Netflix espande l’universo della serie con un progetto inedito e una svolta che cambia prospettiva

L’universo de La Casa di Carta è pronto a proseguire con un nuovo capitolo, ma con una direzione diversa rispetto al passato. Netflix ha infatti annunciato ufficialmente lo sviluppo di una nuova serie sequel, confermando che la storia dei celebri rapinatori non si è conclusa con il finale della serie principale. L’annuncio è arrivato durante un evento speciale a Siviglia, organizzato per il lancio del secondo capitolo dello spin-off dedicato a Berlino.

Nonostante l’entusiasmo dei fan, il nuovo progetto segna anche un cambiamento importante: il racconto non ruoterà più attorno a uno dei personaggi più iconici della saga. Una scelta che suggerisce la volontà di rinnovare il franchise, mantenendo però intatti gli elementi che ne hanno decretato il successo globale.

Un sequel che cambia punto di vista

Al momento, Netflix non ha ancora rivelato dettagli ufficiali su trama e cast, ma diverse indiscrezioni offrono già un’idea della direzione narrativa. Il nuovo progetto, che potrebbe intitolarsi Buscametales, dovrebbe concentrarsi sul colonnello Luis Tamayo, figura chiave introdotta nelle stagioni finali della serie originale.

Se confermata, questa scelta rappresenterebbe un cambio significativo: invece di seguire la banda del Professore, il racconto si sposterebbe sul lato opposto, quello delle istituzioni. La storia potrebbe infatti esplorare le conseguenze del grande colpo alla Banca di Spagna, con Tamayo impegnato a recuperare l’oro sottratto e a ricostruire gli eventi che hanno segnato il finale della serie.

Secondo le informazioni trapelate, il progetto dovrebbe essere una miniserie di 4 episodi, già in fase di sviluppo. Un formato più breve che potrebbe puntare su una narrazione più concentrata e intensa, mantenendo alta la tensione che ha sempre caratterizzato il franchise.

Addio a Berlino e possibili ritorni

Parallelamente all’annuncio del nuovo sequel, arriva anche una notizia destinata a far discutere i fan: Pedro Alonso ha confermato l’addio definitivo al personaggio di Berlino. Dopo anni di successi, l’attore ha deciso di chiudere questo capitolo, spiegando che si tratta di una scelta personale maturata al termine di un percorso lungo e impegnativo.

L’uscita di scena di Berlino segna la fine di uno dei volti più rappresentativi della serie, ma non esclude del tutto il ritorno di altri personaggi. Tra le ipotesi più insistenti c’è quella di un possibile cameo di Álvaro Morte nei panni del Professore, anche se al momento non esistono conferme ufficiali da parte della piattaforma.

Il messaggio lanciato da Netflix è comunque chiaro: la storia non è finita. Il teaser diffuso durante l’evento si chiude infatti con una frase significativa, che sottolinea la volontà di continuare a espandere questo universo narrativo. Un progetto che punta a rinnovarsi senza perdere la propria identità, aprendo la strada a nuove storie e nuovi protagonisti.

Con questa nuova fase, La Casa di Carta si conferma uno dei franchise più longevi e strategici della piattaforma. Un racconto che evolve, cambia prospettiva e continua a reinventarsi, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e lasciando aperte nuove possibilità narrative per il futuro.