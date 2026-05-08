Il Pianeta delle Scimmie torna al cinema | Nuovo film annunciato ma cambia direzione: un capitolo diverso dal previsto

Il franchise riparte con un progetto inedito che potrebbe sorprendere i fan storici

La saga de Il Pianeta delle Scimmie si prepara a espandersi ancora, ma questa volta con un approccio che potrebbe cambiare le aspettative del pubblico. A pochi mesi dal successo de Il regno del Pianeta delle Scimmie, che ha incassato circa 397 milioni di dollari a livello globale, è stato ufficialmente annunciato un nuovo film. Tuttavia, le prime informazioni suggeriscono che non si tratterà di un semplice seguito diretto, ma di un progetto con una direzione narrativa differente.

Il franchise, uno dei più longevi e riconoscibili della fantascienza, sembra quindi pronto a rinnovarsi ancora una volta. Dopo aver costruito una trilogia moderna molto coesa e un rilancio recente, la scelta di non proseguire immediatamente con un sequel diretto indica la volontà di esplorare nuove possibilità all’interno dello stesso universo narrativo.

Nuovi nomi alla guida e un progetto ancora misterioso

A guidare questo nuovo capitolo saranno Matt Shakman e Josh Friedman, due figure che negli ultimi anni hanno consolidato la propria posizione nell’industria grazie a importanti collaborazioni. Entrambi legati ai Marvel Studios, lavoreranno rispettivamente come regista e sceneggiatore del film per 20th Century Studios, con Shakman coinvolto anche in qualità di produttore.

Il team creativo include inoltre i produttori storici della saga, Rick Jaffa e Amanda Silver, garanzia di continuità con l’identità del franchise. La loro presenza suggerisce che, pur trattandosi di una storia nuova, il progetto manterrà un legame con i temi e l’universo già costruito negli ultimi anni.

Al momento i dettagli sulla trama restano riservati, ma alcune indiscrezioni indicano chiaramente una scelta precisa: il film non sarà il seguito diretto de Il regno del Pianeta delle Scimmie, bensì una storia originale. Questo elemento apre scenari interessanti, lasciando spazio a nuove ambientazioni, personaggi e conflitti, senza essere vincolati alla continuità immediata della narrazione precedente.

Una nuova fase per uno dei franchise più longevi

Il coinvolgimento di Shakman e Friedman non è casuale. Il regista ha ottenuto grande visibilità grazie al lavoro su WandaVision, mentre Friedman ha contribuito a progetti di alto profilo come Avatar: La Via dell’Acqua e Avatar: Fuoco e cenere. Inoltre, lo stesso sceneggiatore aveva già lavorato al precedente capitolo della saga, consolidando una conoscenza diretta di questo universo.

Questa combinazione di esperienza e continuità potrebbe rappresentare il punto di equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione. La saga ha sempre alternato momenti di rilancio a fasi di consolidamento, e questa nuova scelta sembra inserirsi proprio in questa logica, cercando di evitare la ripetizione e puntando su nuove idee.

Il fatto che il progetto non sia un sequel diretto lascia intendere una strategia più ampia da parte degli studios, orientata a mantenere vivo il franchise senza limitarlo a una singola linea narrativa. In questo senso, il nuovo film potrebbe funzionare come un’espansione dell’universo, capace di esplorare prospettive diverse e di attrarre anche un pubblico meno legato agli eventi recenti.

Con ancora molte informazioni da svelare, il ritorno de Il Pianeta delle Scimmie si presenta come uno dei progetti più interessanti della fantascienza contemporanea. Un capitolo che non punta solo a continuare una storia già nota, ma a ridefinire ancora una volta il modo in cui questo universo viene raccontato sul grande schermo.