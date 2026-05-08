The Handmaid’s Tale resta attuale | Perché rivederla oggi: la distopia che riflette il presente

Una serie dura e scomoda che continua a interrogare il rapporto tra potere, libertà e controllo

Ci sono serie che intrattengono e altre che lasciano un segno più profondo. The Handmaid’s Tale appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non è una visione leggera né immediata: è una storia che mette a disagio, che costringe a confrontarsi con temi complessi e spesso disturbanti. Proprio per questo, a distanza di anni dal suo debutto nel 2017, continua a essere una delle opere televisive più discusse e rilevanti, capace di parlare al presente con una forza rara.

Il mondo di Gilead non viene costruito come un futuro lontano o irrealistico, ma come una realtà possibile, composta da elementi già esistiti nella storia. Il romanzo originale di Margaret Atwood nasce infatti come una forma di “speculative fiction”, un racconto che non inventa il male ma lo rielabora partendo da precedenti concreti. La serie televisiva ha amplificato questo approccio, trasformandolo in immagini potenti e riconoscibili, capaci di colpire lo spettatore in modo diretto.

Una distopia che parla attraverso il corpo e il controllo

Uno degli aspetti più incisivi della serie è il modo in cui racconta il potere. In The Handmaid’s Tale, la repressione non è mai astratta, ma passa attraverso gesti quotidiani, rituali, linguaggio e simboli. Il controllo si manifesta nei dettagli: negli abiti, nei colori, negli sguardi abbassati, nelle regole non scritte che definiscono ogni comportamento. Questo rende l’oppressione ancora più inquietante, perché appare ordinata, normalizzata, quasi invisibile.

La protagonista June, interpretata da Elisabeth Moss, diventa il punto di accesso a questo sistema. La sua esperienza non è solo personale, ma rappresenta un’intera struttura sociale basata sulla privazione della libertà. La serie riesce a trasformare questa condizione in un’esperienza visiva e narrativa intensa, dove ogni scelta estetica contribuisce a costruire un senso costante di claustrofobia.

La forza del racconto sta anche nella sua ambiguità. Non esistono confini netti tra vittime e carnefici, ma una rete complessa di relazioni in cui convivono obbedienza, paura e compromesso. Questo rende Gilead un sistema credibile, popolato da individui che non sono semplicemente malvagi, ma spesso complici di un ordine che offre loro sicurezza o vantaggi.

Perché continua a essere una serie necessaria

Il motivo per cui The Handmaid’s Tale continua a essere rilevante non è solo la sua attualità, ma la sua capacità di mettere in discussione lo spettatore. La serie non si limita a raccontare una dittatura, ma mostra come una società possa adattarsi gradualmente a un sistema oppressivo. L’idea centrale è quella dell’“anormale reso normale”: un processo lento, quasi impercettibile, che porta a considerare accettabile ciò che inizialmente appariva inaccettabile.

Questo aspetto ha trasformato la serie in un simbolo culturale e politico. Non offre risposte semplici né soluzioni rassicuranti, ma pone domande difficili sul rapporto tra potere, religione e controllo sociale. Il tema del corpo femminile diventa centrale, non come elemento isolato, ma come parte di un sistema più ampio che regola identità, libertà e diritti.

Allo stesso tempo, la serie non è priva di contraddizioni. La sua intensità emotiva e la rappresentazione della sofferenza possono risultare a tratti estenuanti, soprattutto quando il racconto insiste su dinamiche già note. Tuttavia, è proprio questa tensione a renderla significativa, perché costringe a non distogliere lo sguardo e a confrontarsi con ciò che viene mostrato.

Rivedere oggi The Handmaid’s Tale significa immergersi in una storia che non ha perso la sua forza. Non è solo una distopia, ma uno specchio che riflette paure, dinamiche e conflitti ancora presenti. E quando una serie riesce a mantenere questa capacità nel tempo, diventa qualcosa di più di un semplice prodotto televisivo: un racconto che continua a interrogare chi guarda e a lasciare un segno duraturo.