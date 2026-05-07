Stasera in TV i film da non perdere | Guida completa di giovedì 7 maggio: i titoli che dominano la serata

Dai blockbuster ai thriller più intensi, ecco cosa guardare in prima serata sui principali canali in chiaro

La prima serata di giovedì 7 maggio 2026 offre una programmazione ricca e variegata, capace di soddisfare gusti molto diversi. Tra azione, thriller, cinema d’autore e grandi successi degli ultimi anni, i principali canali in chiaro propongono una selezione di film che spaziano dai blockbuster internazionali alle pellicole più ricercate. Una serata ideale sia per chi cerca intrattenimento puro sia per chi preferisce storie più complesse e coinvolgenti.

Il panorama televisivo si divide tra titoli ad alto tasso di spettacolarità e film più riflessivi, con una presenza significativa di grandi nomi del cinema. Attori come Daniel Craig, Christian Bale, Brad Pitt e Rosamund Pike dominano il palinsesto, offrendo interpretazioni che hanno segnato il pubblico negli ultimi anni. La scelta diventa quindi una questione di preferenze personali, tra adrenalina, suspense e narrazioni più intime.

Tra azione e grandi saghe: i film più spettacolari della serata

Per chi ama l’azione e i ritmi serrati, uno dei titoli principali è Quantum of Solace, in onda alle 21:40 su TV8. Il film prosegue le vicende di James Bond interpretato da Daniel Craig, offrendo sequenze spettacolari e una narrazione più cupa rispetto ai capitoli precedenti. Sempre sul fronte dell’azione, spicca Il cavaliere oscuro – Il ritorno, trasmesso alle 21:08 su 20, ultimo capitolo della trilogia firmata da Christopher Nolan, con un Batman ormai al limite delle sue forze.

Chi preferisce un mix tra tensione e sopravvivenza può invece puntare su Daylight – Trappola nel tunnel, in onda alle 21:14 su Iris, con Sylvester Stallone impegnato in una corsa contro il tempo per salvare un gruppo di persone intrappolate. Sempre in ambito action, Escape Plan 3 – L’ultima sfida su Cielo propone un intrattenimento più diretto e senza troppe pause, ideale per chi cerca una visione leggera ma dinamica.

Thriller, cinema d’autore e alternative per la serata

Per chi predilige atmosfere più tese e psicologiche, L’amore bugiardo – Gone Girl, in onda alle 21:15 su La7 Cinema, rappresenta una scelta solida. Il film di David Fincher costruisce una storia complessa fatta di manipolazione e segreti, sostenuta da una prova intensa di Rosamund Pike. Nella stessa fascia oraria, Allied – Un’ombra nascosta su Tv 2000 propone invece un racconto più classico, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard.

Tra le proposte più particolari spicca I morti non muoiono, in onda alle 21:00 su Italia 2, una commedia horror firmata da Jim Jarmusch che mescola ironia e atmosfere surreali, con un cast ricco che include Bill Murray e Adam Driver. Per chi cerca qualcosa di diverso dal cinema tradizionale, Paolo Conte alla Scala – Il Maestro è nell’anima su Rai 5 offre invece un’esperienza musicale e documentaristica, dedicata a uno degli artisti più iconici della scena italiana.

Con una programmazione così ampia, la serata televisiva si trasforma in una vera e propria vetrina del cinema contemporaneo e recente. Che si scelga l’adrenalina dei grandi blockbuster o la profondità dei thriller psicologici, il palinsesto di oggi offre diverse opzioni capaci di accompagnare lo spettatore per tutta la prima serata, rendendo la scelta finale più interessante del previsto.