Film famosi ispirati a Shakespeare | I titoli che tutti conoscono: quel legame che pochi notano

Dietro alcuni dei film più amati dal pubblico si nascondono le trame senza tempo del grande drammaturgo inglese

Quando si pensa a William Shakespeare, il collegamento immediato è con il teatro e i grandi classici studiati a scuola. Eppure, molte delle storie che hanno segnato il cinema moderno – anche quelle più popolari in Italia – nascondono una connessione diretta con le sue opere. Non sempre si tratta di adattamenti dichiarati: spesso sono reinterpretazioni moderne, capaci di trasformare tragedie e commedie in film accessibili a un pubblico globale.

Nel corso degli anni, registi e sceneggiatori hanno preso spunto da temi universali come amore impossibile, vendetta, potere e identità, adattandoli a contesti completamente diversi. Il risultato è una serie di film molto conosciuti anche dal pubblico italiano, che pur cambiando ambientazione e genere, conservano la struttura narrativa dei testi originali.

Dal grande classico Disney alle commedie romantiche cult

Uno degli esempi più evidenti è Il Re Leone del 1994, uno dei film d’animazione più amati di sempre. La storia di Simba, chiamato a vendicare il padre e a riconquistare il proprio posto, riprende chiaramente lo schema di Hamlet, trasformandolo in un racconto universale adatto a tutte le età. Un legame spesso ignorato, ma fondamentale per comprendere la forza narrativa del film.

Altro titolo iconico è West Side Story, che trasporta Romeo e Giulietta nella New York del Novecento. Qui, le famiglie rivali diventano bande urbane, ma il cuore della storia resta lo stesso: un amore ostacolato da conflitti esterni destinati a sfociare in tragedia. Un film che, anche in Italia, è diventato un punto di riferimento culturale.

Tra le commedie più amate dal pubblico italiano spicca 10 cose che odio di te, che reinterpreta La bisbetica domata in un liceo americano. Il film, diventato un vero cult tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, mantiene intatte le dinamiche tra i personaggi, aggiornandole con un linguaggio moderno e accessibile.

Tra rivisitazioni moderne e nuovi linguaggi cinematografici

Anche il cinema più recente continua a ispirarsi a Shakespeare, spesso in modo meno evidente. Warm Bodies, ad esempio, riprende la struttura di Romeo e Giulietta trasformandola in una storia d’amore tra mondi opposti, in questo caso umani e zombie. Un’idea insolita che dimostra quanto le sue trame possano adattarsi a qualsiasi genere.

Un approccio diverso si trova in Ex Machina, film di fantascienza che richiama La tempesta attraverso temi come il controllo, l’isolamento e il potere della conoscenza. Qui il riferimento non è diretto, ma emerge nella costruzione narrativa e nelle relazioni tra i personaggi, segno di un’influenza più sottile ma ancora presente.

Infine, anche le commedie romantiche contemporanee continuano a seguire questa tradizione. Film come Anyone But You si ispirano a Molto rumore per nulla, aggiornando le dinamiche sentimentali per un pubblico moderno. Un esempio di come, a distanza di oltre 400 anni, le storie di Shakespeare continuino a vivere nel cinema, spesso senza che lo spettatore se ne renda conto.