Scary Movie 6 riporta i Wayans al comando: il nuovo trailer svela una satira senza freni | Il ritorno più irriverente della saga

Dopo oltre vent’anni, la saga parodistica torna con i protagonisti storici e un attacco diretto all’horror moderno

A distanza di oltre 26 anni dall’uscita del primo film, Scary Movie è pronto a tornare al cinema con un nuovo capitolo che punta a rilanciare lo spirito originale della saga. Il secondo trailer ufficiale di Scary Movie 6 è stato pubblicato nelle ultime ore, mostrando un progetto che vuole recuperare l’irriverenza e la comicità senza filtri che avevano reso il franchise un fenomeno globale. Il film arriverà nelle sale italiane il 4 giugno 2026, distribuito da Eagle Pictures, con la produzione di Paramount Pictures e Miramax.

Il ritorno dei fratelli Wayans rappresenta uno degli elementi più attesi dai fan storici. Dopo anni di assenza dalla saga, Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans tornano coinvolti nel progetto, riportando al centro quella visione comica che aveva caratterizzato i primi capitoli. Fin dalle prime immagini del trailer, è chiaro l’obiettivo: nessun sottogenere horror sarà risparmiato, in un attacco diretto alle tendenze più recenti del cinema.

Un ritorno alle origini tra nostalgia e satira dell’horror moderno

La trama di Scary Movie 6 riprende alcuni elementi iconici della saga, riportando in scena i protagonisti più amati. Anna Faris torna nei panni di Cindy, affiancata da Regina Hall (Brenda), Marlon Wayans (Shorty) e Shawn Wayans (Ray). Il gruppo si ritrova nuovamente coinvolto in una situazione surreale, con un killer mascherato che richiama chiaramente l’immaginario di Ghostface, figura simbolo del genere slasher.

Questa volta, però, il bersaglio principale non è solo il classico horror, ma l’intero sistema contemporaneo fatto di reboot, remake, sequel infiniti e operazioni nostalgia. Il film promette di prendere in giro ogni tendenza recente, compreso il cosiddetto “elevated horror”, ormai sempre più presente nelle produzioni degli ultimi anni. Il tono appare volutamente eccessivo, con gag spinte e riferimenti diretti all’industria cinematografica attuale.

Lo slogan del film, che insiste sul fatto che nulla sarà risparmiato, riflette una chiara intenzione di tornare a una comicità più aggressiva e provocatoria. Un approccio che aveva reso i primi capitoli estremamente popolari, ma che negli ultimi anni era stato progressivamente attenuato nelle produzioni mainstream.

Cast ricco e un progetto che punta a far discutere

Accanto ai volti storici, il cast include numerosi nuovi interpreti, tra cui Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Gregg Wayans, Heidi Gardner, Lochlyn Munro e Sydney Park. Una combinazione che mira a unire nostalgia e novità, mantenendo vivo lo spirito originale ma adattandolo a un pubblico contemporaneo.

La regia è affidata a Michael Tiddes, mentre la sceneggiatura è firmata dal team dei Wayans insieme agli autori che hanno contribuito allo sviluppo dei capitoli precedenti. Questo ritorno creativo alle origini rappresenta una delle principali scommesse del progetto, soprattutto per riconquistare i fan che avevano apprezzato il tono più diretto e irriverente dei primi film.

Dal trailer emerge chiaramente la volontà di spingersi oltre i limiti della comicità attuale, affrontando anche temi come la Cancel Culture e le trasformazioni dell’industria cinematografica. Una scelta che potrebbe dividere il pubblico, ma che allo stesso tempo riporta Scary Movie al centro del dibattito, proprio come accadeva nei suoi anni d’oro. Il risultato sarà un film che punta a far ridere, ma anche a mettere in discussione le regole non scritte del cinema moderno, riprendendo quella libertà espressiva che aveva reso la saga unica nel suo genere.