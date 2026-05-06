Maggio 2026 esplode in streaming | Le serie più attese tra ritorni e novità: cosa guardare 

Un mese ricchissimo per le piattaforme: grandi ritorni, debutti attesi e nuove sfide per i fan delle serie

Il mese di maggio 2026 si presenta come uno dei più intensi dell’anno per il mondo delle serie in streaming. Tra ritorni molto attesi, nuove produzioni ambiziose e spin-off pronti ad ampliare universi già consolidati, le principali piattaforme si preparano a offrire un catalogo capace di intercettare gusti diversi e generazioni differenti. Dai titoli fantasy fino ai progetti Marvel, passando per animazione e produzioni europee, il calendario è fitto e competitivo.

Tra le uscite più rilevanti spicca la terza stagione di Good Omens, ma non è l’unico titolo a catalizzare l’attenzione. L’arrivo di Spider-Noir con Nicolas Cage e lo speciale dedicato a The Punisher segnano un momento importante per il mondo dei supereroi, mentre l’animazione torna protagonista con il nuovo progetto di Zerocalcare e il ritorno di Rick and Morty. Accanto a questi, non mancano nuove proposte come The Boroughs e Poker Face, pronte a ritagliarsi uno spazio significativo.

Tra grandi ritorni e nuove sfide per le piattaforme

Uno dei titoli più attesi è senza dubbio Good Omens 3, disponibile dal 13 maggio su Prime Video. La serie torna a esplorare il rapporto tra l’angelo Aziraphale e il demone Crowley, interpretati da Michael Sheen e David Tennant, questa volta alle prese con una possibile collaborazione di fronte a una minaccia comune. Una stagione che arriva dopo una produzione complessa, ma che punta a confermare il successo costruito negli anni.

Il 15 maggio debutta invece Dutton Ranch su Paramount+, nuovo spin-off dell’universo di Yellowstone. La serie segue Beth Dutton e Rip Wheeler, interpretati da Kelly Reilly e Cole Hauser, alle prese con un nuovo inizio in Texas. Sempre a metà mese tornano anche Rivals su Disney+ e Berlino su Netflix, confermando il trend dei sequel e degli spin-off come pilastri della strategia delle piattaforme.

Tra le novità più ambiziose si inserisce The Boroughs, disponibile dal 21 maggio su Netflix e prodotta dai fratelli Duffer. La storia ruota attorno a una comunità di pensionati alle prese con una misteriosa presenza nel New Mexico, con un cast che include nomi come Alfred Molina e Geena Davis. Una proposta che unisce mistero e dinamiche umane, con l’obiettivo di distinguersi nel panorama delle nuove uscite.

I titoli più attesi tra supereroi, animazione e crime

Il fronte supereroistico si rafforza con due uscite molto attese. Il 12 maggio arriva su Disney+ lo speciale The Punisher: One Last Kill, con Jon Bernthal nuovamente nei panni di Frank Castle. Pochi giorni dopo, il 27 maggio, debutta su Prime Video Spider-Noir, una reinterpretazione del mito dell’Uomo Ragno ambientata nella New York degli anni ’30, con un tono più oscuro e stilizzato rispetto al passato.

Lo stesso giorno segna anche il ritorno di Zerocalcare con la miniserie animata Due Spicci su Netflix. Il progetto riporta in scena personaggi già amati, affrontando temi quotidiani e personali attraverso il consueto mix di ironia e introspezione. Nel frattempo, il 25 maggio su HBO Max torna Rick and Morty con la stagione 9, chiamata a riconquistare l’entusiasmo delle prime stagioni dopo un periodo altalenante.

A chiudere il mese è Poker Face, disponibile dal 29 maggio su Sky Atlantic. Ideata da Rian Johnson e interpretata da Natasha Lyonne, la serie segue una protagonista dotata di un talento unico nel riconoscere le bugie, elemento che la porterà a risolvere casi lungo il suo percorso. Un mix di crime e road story che arriva finalmente anche in Italia, ampliando ulteriormente un’offerta già ricca e variegata.