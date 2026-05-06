Thor compie 15 anni | Kenneth Branagh racconta il casting: la scelta che ha deciso il destino

Il regista ripercorre la nascita del film Marvel e svela cosa avrebbe fatto in un sequel

A 15 anni dall’uscita di “Thor” nelle sale nel maggio 2011, il regista Kenneth Branagh torna a raccontare la genesi di uno dei film più importanti del primo Marvel Cinematic Universe. Un progetto che, all’epoca, rappresentava una scommessa rischiosa, ma destinata a cambiare il futuro del franchise.

Quando Branagh si avvicinò al film nel 2008, si trovava in un momento delicato della sua carriera. Dopo alcuni insuccessi, decise di rilanciarsi puntando su un’idea ambiziosa: trattare Thor come un’opera epica, ispirata alla struttura e ai conflitti tipici del teatro shakespeariano.

La scelta di Chris Hemsworth e il casting decisivo

Uno degli aspetti più complessi della produzione fu il casting. Secondo Branagh, trovare l’interprete giusto per Thor richiese tempo e numerosi tentativi, perché il personaggio doveva incarnare contemporaneamente forza fisica, ingenuità e carisma.

La scelta cadde infine su Chris Hemsworth, allora poco noto al grande pubblico, affiancato da Tom Hiddleston nel ruolo di Loki e da Anthony Hopkins nei panni di Odino. Una decisione che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, considerava cruciale per il futuro dell’intero universo narrativo.

Branagh ricorda quel momento come uno dei più delicati dell’intero progetto, sottolineando come la volontà fosse quella di scegliere attori senza “bagaglio” precedente, capaci di costruire i personaggi da zero. La preparazione fu intensa, con prove approfondite e un lavoro attoriale che mirava a dare profondità a una storia spesso etichettata semplicemente come “film di supereroi”.

Proprio per questo, il regista adottò un approccio insolito: trattare il materiale con la stessa serietà di un dramma classico, lavorando su temi come il potere, la famiglia e la responsabilità, elementi che avvicinano la storia di Thor a una tragedia moderna.

Il sequel mai realizzato e la visione alternativa

Nonostante il successo del film, che ha incassato 449 milioni di dollari a livello globale, Branagh non è tornato alla regia dei capitoli successivi. Una scelta legata soprattutto all’intensità della produzione, che il regista ha definito particolarmente impegnativa sia durante le riprese che nella fase di post-produzione.

Nel tempo, la saga ha preso una direzione più leggera e ironica, ma Branagh ha rivelato che avrebbe preferito sviluppare un sequel con un tono diverso, più vicino a un racconto crepuscolare e introspettivo. Un approccio che avrebbe esplorato il percorso finale del personaggio, concentrandosi sulla sua evoluzione e sul peso delle scelte compiute.

Il regista ha comunque espresso apprezzamento per l’evoluzione della saga, riconoscendo la capacità del franchise di reinventarsi nel tempo. Allo stesso tempo, ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno, almeno a livello creativo, sottolineando come una conclusione più intima e definitiva per Thor potrebbe rappresentare un momento significativo per il pubblico che ha seguito il personaggio negli anni.

A distanza di oltre un decennio, “Thor” resta quindi un punto di svolta non solo per il suo protagonista, ma per l’intero universo Marvel, dimostrando come una scelta artistica precisa possa influenzare un’intera generazione di film.