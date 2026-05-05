Due Spicci arriva su Netflix | Il trailer svela la nuova storia: tensioni e passato che ritorna

Zerocalcare torna con una serie più matura tra amicizia, lavoro e scelte difficili

Due Spicci segna il ritorno di Zerocalcare su Netflix con una nuova serie animata tra le più attese del 2026. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, il fumettista romano torna a raccontare il suo universo, ma con uno sguardo ancora più maturo e consapevole.

Nelle ultime ore è stato diffuso il trailer ufficiale, che anticipa i temi centrali della serie: relazioni complicate, fragilità personali e il peso delle responsabilità che arrivano quando la vita smette di essere solo teoria e diventa realtà concreta.

Una nuova fase della vita tra problemi reali e ritorni inattesi

La storia riparte da Zero e Cinghiale, alle prese con la gestione di un piccolo locale. Quello che potrebbe sembrare un nuovo inizio si trasforma rapidamente in una fonte di stress: difficoltà economiche, incomprensioni e situazioni personali sempre più complesse mettono a dura prova i protagonisti.

Il trailer mostra chiaramente il cambio di tono rispetto alle opere precedenti. L’ironia resta, ma lascia più spazio a una dimensione emotiva più intensa. Il punto di svolta arriva con il ritorno di una figura misteriosa dal passato di Zero, elemento destinato a destabilizzare un equilibrio già fragile.

Questo evento costringe i personaggi a confrontarsi con decisioni difficili, mettendo in discussione amicizie, priorità e il modo stesso di affrontare la vita adulta. La serie sembra così voler esplorare il momento in cui si smette di rimandare e si è costretti a scegliere davvero.

Lo stile di Zerocalcare tra continuità e maturità narrativa

Come nei progetti precedenti, Zerocalcare firma sceneggiatura, regia e doppiaggio, mantenendo il controllo completo del racconto. Torna anche l’Armadillo, doppiato da Valerio Mastandrea, figura simbolica e voce della coscienza del protagonista.

La serie è prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing e conferma uno stile ormai riconoscibile: animazione essenziale, dialoghi diretti e una forte componente autobiografica, capace di parlare a una generazione intera.

Rispetto al passato, però, Due Spicci sembra spingersi oltre, affrontando in modo più esplicito temi come il lavoro, la stabilità economica e la paura del futuro. Elementi che rendono la serie più concreta e, per molti, ancora più vicina alla realtà quotidiana.

L’uscita è fissata per il 27 maggio su Netflix. Con il nuovo trailer, l’impressione è che Zerocalcare sia pronto a raccontare una fase diversa della vita, dove crescere significa anche accettare di non avere tutte le risposte.