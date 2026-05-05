L’Odissea di Nolan | Il nuovo trailer accende l’attesa: lo scontro che cambia Itaca

Oltre due minuti di immagini spettacolari anticipano uno dei film più ambiziosi del 2026

È stato rilasciato nelle prime ore di mercoledì 5 maggio 2026 il nuovo trailer ufficiale de “L’Odissea”, il kolossal diretto da Christopher Nolan che promette di dominare la stagione cinematografica estiva. Il film, atteso nelle sale a partire da luglio 2026, si mostra con un’anteprima più ampia e dettagliata, offrendo un assaggio concreto dell’impianto visivo e narrativo.

Il trailer, della durata di oltre due minuti, punta su sequenze spettacolari e su un ritmo incalzante, alternando momenti di azione pura a immagini più evocative. Una strategia che conferma la volontà del regista di costruire un racconto epico ma allo stesso tempo stratificato.

Un cast corale e immagini ad alto impatto

Tra le scene più evidenti del nuovo filmato spicca Matt Damon nei panni di Ulisse, impegnato in uno scontro diretto contro i Ciclopi, mentre Robert Pattinson, che interpreta Antinoo, viene mostrato mentre tenta di approfittare del vuoto di potere per conquistare il trono di Itaca.

Il trailer dedica spazio anche ai personaggi chiave della storia: Anne Hathaway appare nel ruolo di Penelope, simbolo dell’attesa e della resistenza, mentre Tom Holland interpreta Telemaco, il figlio pronto a confrontarsi con l’eredità del padre. Non mancano inoltre brevi ma significativi scorci di Zendaya e Charlize Theron, rispettivamente nei panni di Atena e Circe, figure centrali del mito omerico.

Il cast si completa con numerosi volti noti, tra cui Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page e Jovan Adepo, a testimonianza della dimensione corale del progetto.

Un progetto ambizioso tra tecnica e confronto al box office

Con “L’Odissea”, Christopher Nolan firma il suo tredicesimo film, confermando ancora una volta la sua propensione per progetti complessi e visivamente imponenti. Dopo il successo di “Oppenheimer” nel 2023, capace di incassare 958,8 milioni di dollari e ottenere 13 nomination agli Oscar con 7 vittorie, l’aspettativa intorno a questa nuova opera è particolarmente alta.

Tra gli elementi più rilevanti c’è l’aspetto tecnico: il film sarà infatti il primo lungometraggio narrativo girato interamente con telecamere IMAX, una scelta che punta a garantire un’esperienza visiva senza precedenti e che si inserisce perfettamente nella poetica del regista, da sempre attento all’impatto cinematografico puro.

L’uscita del film coinciderà inoltre con quella di “Spider-Man: Brand New Day”, dando vita a un confronto diretto tra due produzioni molto attese. Una dinamica che richiama quanto accaduto nel 2023 con il fenomeno mediatico legato a “Barbie” e “Oppenheimer”. Con immagini sempre più spettacolari e un impianto produttivo imponente, il nuovo trailer conferma che “L’Odissea” si prepara a essere uno degli eventi cinematografici più rilevanti dell’anno.