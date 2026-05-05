Stato contro Nolan a teatro | Il processo che scuote il pubblico: la verità che divide

Al Teatro Bellini debutta la nuova opera di Stefano Massini diretta da Alessandro Gassmann

Dal 7 al 24 maggio il Teatro Bellini ospita la prima nazionale di “Stato contro Nolan (Un posto tranquillo)”, il nuovo spettacolo scritto da Stefano Massini e diretto da Alessandro Gassmann. Una produzione importante, firmata da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e Teatro Biondo Palermo, che porta in scena un racconto teso e attuale, capace di interrogare il pubblico su temi profondamente contemporanei.

Al centro della storia c’è un processo, apparentemente semplice ma destinato a rivelare implicazioni ben più profonde. L’imputato è Herbert Nolan, proprietario del giornale locale, accusato di aver manipolato l’informazione per interessi personali, trasformando una vicenda di cronaca in un meccanismo capace di influenzare un’intera comunità.

Un processo che svela il potere della paura

L’azione si svolge in una piccola città di provincia nei primi anni Sessanta, dove un episodio tragico diventa il punto di partenza di una costruzione mediatica più ampia. L’uccisione di un vagabondo, scambiato per un criminale, viene raccontata in modo tale da generare paura diffusa tra i cittadini, spingendoli ad armarsi per proteggersi.

Questa dinamica, apparentemente spontanea, nasconde però un intreccio di interessi economici. La crescita della tensione porta infatti a un aumento dei profitti per una fabbrica di armi locale, della quale lo stesso Nolan risulta essere azionista. È proprio questo conflitto di interessi a diventare il cuore del processo, guidato dal procuratore Miles, deciso a dimostrare le responsabilità dell’imputato.

Attraverso interrogatori e testimonianze, lo spettacolo costruisce un racconto lineare ma carico di tensione, in cui ogni dettaglio contribuisce a mettere in discussione la verità apparente. La domanda che emerge non riguarda solo la colpevolezza di Nolan, ma il ruolo stesso dell’informazione nella costruzione della realtà.

Un cast corale per un racconto attuale

Lo spettacolo si affida a un cast numeroso, composto da Daniele Russo, Gaetano Bruno, Mauro Marino, Emanuele M. Basso, Gaia Benassi, Davide Dolores, Giuseppe Gandini, Stefano Guerrieri, Alessia Santalucia e Angelo Zampieri. Un insieme di interpreti che contribuisce a dare corpo a una narrazione corale, dove ogni personaggio rappresenta un tassello fondamentale del sistema raccontato.

La messa in scena è arricchita dalle scene di Gianluca Amodio, dalle luci di Marco Palmieri e dai costumi di Mariano Tufano, mentre le musiche firmate da Pivio e Aldo De Scalzi accompagnano lo sviluppo drammatico insieme ai contributi video di Marco Schiavoni.

Con “Stato contro Nolan”, Stefano Massini costruisce un testo che va oltre il semplice racconto giudiziario, trasformando il processo in uno specchio delle dinamiche sociali. Il risultato è uno spettacolo che riflette su come la paura possa essere alimentata e utilizzata, lasciando allo spettatore il compito di interrogarsi su quanto ciò appartenga davvero solo al passato.