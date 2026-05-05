The Four Seasons torna su Netflix | Trailer italiano e data ufficiale della stagione 2: cosa cambia | Il dettaglio che divide il pubblico

La comedy di Tina Fey riparte con nuovi episodi tra crisi personali, relazioni complicate e ambientazioni di lusso

La seconda stagione di The Four Seasons è pronta a debuttare su Netflix il 28 maggio 2026, accompagnata dal trailer italiano che anticipa un ritorno all’insegna delle tensioni emotive e dei cambiamenti nelle relazioni. La serie, creata da Tina Fey, torna a raccontare le dinamiche di un gruppo di amici alle prese con la crisi di mezza età, tra viaggi stagionali e momenti di confronto che mettono a nudo fragilità e contraddizioni.

Dopo una prima stagione che ha conquistato il pubblico, pur con una risposta più cauta da parte della critica, il nuovo ciclo di episodi punta a consolidare il suo spazio nel panorama delle comedy moderne. Il progetto, ispirato liberamente al film del 1981 diretto da Alan Alda, si è evoluto in una narrazione autonoma, diventando una delle poche serie capaci di generare dibattito su una piattaforma dominata da produzioni action e thriller.

Una struttura narrativa tra stagioni e relazioni in crisi

Al centro della storia ci sono tre coppie di amici di lunga data, unite da una tradizione: trascorrere insieme una vacanza per ogni stagione dell’anno. Questo equilibrio viene però spezzato quando Nick, interpretato da Steve Carell, decide di lasciare la moglie Anne per iniziare una relazione con una donna più giovane, Ginny. Una scelta che innesca una serie di reazioni a catena all’interno del gruppo.

La seconda stagione mantiene la struttura già vista, con 8 episodi suddivisi in quattro momenti distinti. Si parte dalla primavera, con il gruppo riunito nella casa al lago, dove la convivenza tra ex coniugi e nuova compagna genera tensioni immediate. In estate, l’ambientazione si sposta in un eco-resort tropicale, mentre l’autunno porta i protagonisti in un campus universitario, alle prese con il tema del distacco familiare. L’inverno, infine, chiude il racconto sulle piste da sci, tra sviluppi decisivi e nuovi equilibri.

Tra successo, critiche e nuove aspettative

Il successo della serie si basa anche su un cast di alto livello, che include Tina Fey, Will Forte, Colman Domingo e Kerri Kenney-Silver, oltre alla presenza dell’italiano Marco Calvani. Le riprese della seconda stagione si sono svolte anche in Trentino alla fine del 2025, contribuendo a dare varietà alle ambientazioni già ricercate della serie.

Nonostante un buon riscontro, con un punteggio del 78% su Rotten Tomatoes, parte della critica ha sottolineato una certa mancanza di incisività rispetto ad altri lavori della stessa autrice. La nuova stagione sarà quindi chiamata a dimostrare se The Four Seasons può evolversi oltre il ruolo di comedy elegante e diventare un racconto più profondo e memorabile, capace di lasciare un segno duraturo tra le produzioni originali della piattaforma.