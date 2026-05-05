Citadel torna con la stagione 2 | Tutto quello che devi ricordare prima del debutto: segreti e tradimenti 

La serie spy di Prime Video riparte con nuovi episodi e una trama ancora più complessa tra memoria, inganni e verità nascoste

Con il debutto della seconda stagione fissato per il 6 maggio 2026 su Prime Video, Citadel torna al centro dell’attenzione con una narrazione che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco. Dopo un primo capitolo ricco di colpi di scena, la serie riprende da una situazione tutt’altro che risolta, tra identità spezzate, memorie cancellate e un’organizzazione nemica ancora pronta a colpire.

La storia prende avvio da un evento chiave: la caduta dell’agenzia di spionaggio Citadel durante una missione su un treno. I due agenti protagonisti, Mason Kane e Nadia Sinh, apparentemente morti, sopravvivono ma perdono completamente la memoria. Solo anni dopo, grazie all’intervento dell’handler Bernard, vengono riportati nel mondo dello spionaggio per fermare Manticore, una potente organizzazione intenzionata a ottenere una tecnologia altamente pericolosa chiamata Oz key.

Il finale della prima stagione e i segreti svelati

Nel corso della prima stagione emergono verità sempre più complesse, fino ad arrivare a un finale in cui le dinamiche personali si intrecciano definitivamente con la missione. Nadia e Mason si ritrovano costretti a collaborare per salvare la loro figlia, rapita da Manticore e usata come leva da Dahlia, madre dello stesso Mason. L’obiettivo dell’organizzazione è ottenere cinque nuclei nucleari nascosti in un sottomarino russo, ma i due protagonisti riescono a portare a termine la missione senza consegnarli.

Il finale chiarisce alcuni punti fondamentali: Nadia non è la talpa, come inizialmente suggerito, e riesce a riunirsi con la figlia. Tuttavia, rimane aperta la questione centrale del tradimento che ha portato alla caduta di Citadel. Parallelamente, la situazione di Mason si complica ulteriormente quando recupera i ricordi del suo passato, scoprendo di essere stato coinvolto direttamente nel tradimento dell’agenzia.

Le nuove minacce e gli scenari della stagione 2

La seconda stagione si apre quindi con un protagonista diviso tra due identità: da un lato l’agente che ha tradito Citadel, dall’altro l’uomo che ha costruito una nuova vita come marito e padre. Una dualità resa ancora più complessa dal fatto che sua moglie, Abby, è in realtà Celeste, una figura legata al passato di Nadia e coinvolta nei precedenti eventi dell’agenzia.

Il peso di queste rivelazioni si riflette direttamente sugli sviluppi futuri. Manticore resta una minaccia concreta, ma non è l’unico pericolo all’orizzonte. Secondo quanto mostrato, una nuova forza entrerà in gioco, rendendo il contesto ancora più instabile. Con segreti ancora nascosti e relazioni messe alla prova, la nuova stagione si preannuncia come un capitolo decisivo, in cui ogni scelta potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri della storia.