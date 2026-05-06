The Boys 5 | Il calendario completo degli episodi: quando arriva l’ultima puntata | La scelta decisiva per chiudere la serie

La stagione conclusiva entra nel vivo e fissa la data del gran finale, mentre cresce l’attesa tra i fan

La corsa verso la conclusione di The Boys è ormai entrata nella sua fase finale. La quinta stagione della serie, distribuita su Amazon Prime Video e tratta dal fumetto di Garth Ennis, ha debuttato lo scorso 8 aprile con una première composta da due episodi. Da quel momento, la pubblicazione è proseguita con una cadenza regolare, portando gli spettatori sempre più vicini all’epilogo della storia.

Dopo i primi due episodi già disponibili in streaming, la piattaforma ha confermato un rilascio settimanale per il resto della stagione. Ogni mercoledì viene pubblicato un nuovo capitolo, fino a completare un totale di 8 episodi. La data da segnare è quella del 20 maggio, giorno in cui verrà rilasciato l’episodio conclusivo che metterà fine alla serie principale.

Il calendario completo e la struttura della stagione finale

Il piano di distribuzione scelto per questa stagione segue una strategia ormai consolidata per le grandi produzioni seriali. Dopo il lancio iniziale con due episodi, il ritmo settimanale consente di mantenere alta l’attenzione del pubblico e favorire il dibattito episodio dopo episodio.

Le uscite proseguono così: il 15 aprile è arrivato l’episodio 3, seguito dal quarto il 22 aprile e dal quinto il 29 aprile. La seconda metà della stagione comprende invece il sesto episodio il 6 maggio, il settimo il 13 maggio e infine l’ottavo e ultimo capitolo previsto per il 20 maggio. Un percorso che accompagna gradualmente verso il finale, costruendo tensione e aspettative attorno alla chiusura definitiva della trama.

Le parole del creatore e il futuro del franchise

A commentare questo momento delicato è stato il creatore della serie, Eric Kripke, che ha sottolineato quanto sia complesso dare una conclusione soddisfacente a un progetto così seguito. L’autore ha spiegato di aver lavorato con grande attenzione per evitare scelte affrettate, consapevole che il giudizio finale del pubblico influenzerà la percezione complessiva dell’intera serie.

Nonostante la fine della storia principale, l’universo narrativo di The Boys è destinato a proseguire. Sono infatti già in fase di sviluppo due nuovi spin-off, intitolati The Boys: Vought Rising e The Boys: Mexico, che espanderanno ulteriormente il mondo raccontato nella serie. Il finale del 20 maggio segnerà quindi una chiusura importante, ma non definitiva per il franchise, che continuerà a evolversi attraverso nuove prospettive e personaggi.