Oasis tornano al cinema | Il documentario sulla reunion arriva in IMAX: date e dettagli | Il racconto che unisce generazioni

Il ritorno dei fratelli Gallagher diventa un film-evento globale tra musica, backstage e riconciliazione

Il ritorno degli Oasis si prepara a vivere una nuova dimensione, trasformandosi in un evento cinematografico destinato a lasciare il segno. Dopo aver segnato il 2025 con una reunion che ha riunito milioni di fan, la band simbolo del britpop sarà al centro di un atteso documentario prodotto da Disney+, Magna Studios e Sony Music Vision. Il progetto arriverà dall’11 settembre in alcune sale IMAX e nei cinema selezionati a livello globale, prima di approdare in streaming entro la fine dell’anno.

Non si tratta di un semplice film musicale, ma di un racconto che punta a catturare l’impatto culturale di una delle reunion più discusse e attese degli ultimi decenni. Il documentario segue infatti Liam e Noel Gallagher durante “Oasis Live ’25”, il tour che li ha riportati sullo stesso palco dopo oltre 25 anni di tensioni, separazioni e contrasti pubblici.

Dentro il ritorno più atteso del rock

Il cuore del film sarà proprio il racconto di questo ritorno, vissuto non solo come evento musicale ma come fenomeno collettivo. Ogni concerto del tour è diventato un momento condiviso, un’esperienza capace di attraversare generazioni e riaccendere un legame mai davvero interrotto tra la band e il pubblico.

Dietro la macchina da presa ci sono Dylan Southern e Will Lovelace, già noti per documentari musicali di successo, mentre il progetto è ideato da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders e autore candidato agli Oscar e ai BAFTA. L’intenzione è chiara: non limitarsi alla cronaca del tour, ma raccontare il significato più profondo di questa reunion.

Il documentario promette immagini inedite, accesso diretto al backstage, momenti privati e soprattutto nuove interviste congiunte dei fratelli Gallagher, un elemento particolarmente atteso considerando che mancavano da oltre due decenni. Il film cercherà così di esplorare non solo la dimensione artistica, ma anche quella personale, fatta di conflitti, distanze e riconciliazioni.

Un evento che va oltre la nostalgia

Secondo le prime anticipazioni, il progetto vuole andare oltre il semplice effetto nostalgia. L’obiettivo è raccontare come la musica degli Oasis continui a essere rilevante anche oggi, capace di parlare a chi ha vissuto gli anni Novanta e a una nuova generazione che ha fatto proprie canzoni come Wonderwall, Don’t Look Back in Anger e Live Forever.

Eric Schrier, presidente di Disney+ per gli original internazionali, ha descritto il documentario come una storia intima che mette al centro il potere della musica e il valore della riconciliazione. In un contesto contemporaneo spesso segnato da divisioni, il ritorno degli Oasis diventa così un simbolo capace di unire pubblici diversi attorno a un’esperienza comune.

La produzione si affida inoltre a un team tecnico di alto livello, con professionisti come i sound mixer candidati agli Oscar James Mather e Tarn Willers, e il direttore della fotografia Haris Zambarloukos. Elementi che confermano l’ambizione di realizzare un prodotto cinematografico di grande impatto visivo e sonoro.

Il titolo ufficiale resta ancora segreto, così come alcuni dettagli sulla distribuzione globale. Ma il progetto appare già definito nella sua essenza: raccontare cosa accade quando una band che ha segnato un’epoca torna a condividere lo stesso palco, trasformando una reunion in un momento capace di entrare nella memoria collettiva.