The Running Man debutta in TV | Il thriller distopico arriva su Sky Cinema: quando la fuga diventa spettacolo

Una corsa contro il tempo sotto gli occhi di milioni di spettatori nel film con Glen Powell

Arriva in prima TV uno dei thriller più discussi degli ultimi mesi: The Running Man debutta lunedì 11 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con la possibilità di visione in 4K. Il film diretto da Edgar Wright riporta sullo schermo una storia già nota al pubblico, tratta dal romanzo di Stephen King pubblicato sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, aggiornandola con uno sguardo contemporaneo e ancora più tagliente.

Al centro del racconto c’è un’idea tanto semplice quanto inquietante: trasformare la sopravvivenza in intrattenimento. In un futuro prossimo, uno show televisivo domina gli ascolti globali mettendo in scena una caccia all’uomo senza regole, dove i concorrenti devono restare vivi per 30 giorni mentre vengono inseguiti da killer professionisti davanti a milioni di spettatori.

Un reality estremo tra violenza e audience

Protagonista della storia è Ben Richards, interpretato da Glen Powell, un uomo comune costretto a entrare nel gioco per salvare la propria figlia malata. Non è un eroe, non è un combattente addestrato, ma una persona spinta al limite da una situazione disperata. Ed è proprio questa fragilità a renderlo diverso dagli altri concorrenti.

Accanto a lui troviamo Josh Brolin nei panni di Dan Killian, il produttore dello show, figura carismatica e manipolatrice capace di trasformare ogni momento di sofferenza in spettacolo televisivo. Colman Domingo interpreta invece il volto mediatico che racconta e amplifica il gioco, contribuendo a costruire un racconto che mescola intrattenimento e violenza in modo sempre più sottile.

Il meccanismo è chiaro: più i concorrenti resistono, più diventano popolari. Più il pubblico si affeziona, più cresce il desiderio di vedere come andrà a finire. In questo equilibrio fragile tra empatia e crudeltà si sviluppa tutta la tensione del film.

Tra azione spettacolare e critica ai media

La regia di Edgar Wright punta su un ritmo serrato e su sequenze d’azione ad alto impatto, ma non rinuncia a una riflessione più ampia sul ruolo dei media e sul rapporto tra pubblico e spettacolo. The Running Man diventa così una storia che parla di controllo, manipolazione e bisogno collettivo di intrattenimento, mettendo in discussione il confine tra realtà e finzione.

Man mano che la corsa di Ben prosegue, il suo percorso si trasforma in qualcosa di più di una semplice fuga. Diventa un simbolo, un volto riconoscibile, un personaggio che il pubblico segue e giudica. Ma questo successo porta con sé conseguenze sempre più pericolose, perché il sistema che lo ha reso celebre è lo stesso che vuole vederlo cadere.

Con un cast che include anche William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera ed Emilia Jones, il film costruisce un universo narrativo credibile e disturbante. Un racconto che unisce spettacolo e critica sociale, mostrando quanto facilmente la violenza possa diventare intrattenimento quando viene confezionata per il pubblico.

La messa in onda in prima serata rappresenta l’occasione per scoprire o riscoprire una storia che, pur ambientata in un futuro immaginario, riflette dinamiche sempre più vicine al presente, dove l’attenzione del pubblico diventa la risorsa più preziosa e ogni limite può essere superato pur di mantenerla viva.