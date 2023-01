“Oltre 40 mila euro”: Taylor Mega e lo scandalo privato | Tutto per una fotografia

Taylor Mega ha rivelato quanto guadagna per una semplice foto durante la sua ospitata a Mattino Cinque. L’influencer e modella ha spiegato quante vale un unico scatto condiviso sui social ed è scoppiata un’aspra polemica in diretta.

Taylor Mega è una di quelle persone che è riuscita a costruirsi un giro d’affari sui social, creando il proprio business e trovando le connessioni giuste. Di recente è stata ospite a Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, e ha spiegato come funziona il suo giro di conoscenze e soprattutto quanto guadagna per gli scatti.

Si parla di cifre da capogiro che hanno subito fatto scattare la polemica: da sempre non tutti vedono di buon occhio gli influencer perché ritengono che abbiano dei guadagni “facili”. Ma la ragazza ha spiegato che dietro c’è molto lavoro e non è così semplice come molti pensano.

Taylor Mega rivela gli incredibili guadagni

Ospite di una delle trasmissioni più seguite dagli italiani, la giovanissima influencer non ha nascosto i guadagni che ottiene dalla sua presenza sui social. Originaria di Udine, oggi ha 27 anni e un patrimonio da capogiro. È conosciuta, oltre che per la sua presenza su Instagram e i suoi scatti, anche per aver avuto una relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang.

La sua migliore amica è Giaele De Donà, e ha avuto flirt anche con Alberto de Pisis. Ma non è stato l’unico: sembra che tra gli altri flirt del mondo dello spettacolo ci siano anche Flavio Briatore e Sfera Ebbasta.

Nel 2019 ha partecipato a L’isola dei famosi e al Grande Fratello 16. Negli anni ha costruito un vero e proprio “impero social”, ma il suo lavoro consiste anche nel condurre campagne pubblicitarie. Ha iniziato un percorso anche nel mondo della moda, creando un brand di bikini.

Il suo profilo Instagram conta più di un milione di follower, e per questo la ragazza è salita alla ribalta e all’attenzione dei VIP. La sua presenza importante sui social l’ha portata anche a partecipare al red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2022.

Conosciuta per la sua bellezza e per le sue esperienze sempre di lusso nelle principali città d’Italia, in particolare a Milano, Taylor Mega ha rivelato i suoi guadagni, facendo scattare una feroce polemica.

Un solo post su Instagram le fa guadagnare dagli 8mila ai 40mila euro: cifre davvero assurde! Tutto ciò è possibile grazie agli sponsor che, oltre a regalarle vestiti, accessori ed esperienze, la pagano per essere pubblicizzati da lei.

“Non vendo le mie foto su una piattaforma privata, faccio pubblicità su Instagram” ha spiegato quando le è stato chiesto se fosse presente su OnlyFans. “Oltre a questo ho anche delle aziende, ho un centro estetico a Milano, un’applicazione di fitness che permette ai clienti di allenarsi con me”.