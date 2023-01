“È inutile, non lo vogliamo”: Paolo Fox e quelle parole che fanno malissimo | Confessione dolorosa a zia Mara

L’appuntamento con Paolo Fox è uno dei più attesi di inizio anno: tantissimi telespettatori vogliono conoscere il loro futuro e scoprire cos’ha in serbo per loro il nuovo anno. Tante persone ripongono nell’oroscopo tutte le loro speranze, e l’astrologo è sempre pronto a rispondere a tutti i dubbi e le domande dei suoi fan.

In pochi riescono a resistere all’attrattiva dell’oroscopo: anche chi non ci crede, spesso si diverte a leggere che cosa stanno preparando per lui gli astri, per poi cercare di capire se c’è un fondo di verità. Nell’astrologia c’è un solo re indiscusso nella televisione italiana: stiamo parlando proprio di Paolo Fox.

L’astrologo è stato ospite di Domenica In condotto da Mara Venier. In occasione della sua partecipazione, l’uomo ha fatto le sue previsioni per il nuovo anno, scandagliando tutti e 12 i segni zodiacali e spiegando che cosa li aspetterà nei prossimi mesi. Tra speranze e sogni, in tantissimi si sono collegati per scoprire il loro destino.

Paolo Fox e quella confessione inaspettata

L’astrologo è abituato ormai da anni a rispondere ai dubbi dei telespettatori e non solo: conduttori e conduttrici che lo ospitano si fanno prendere dal momento e gli chiedono consulenze personali anche in diretta. Nessuno resiste al fascino dell’oroscopo!

Ma cosa succede quando la situazione cambia ed è Paolo Fox a voler conoscere il suo destino? È quello che è accaduto durante l’ultima puntata del programma, quando Mara Venier lo ha incuriosito con una frase molto particolare. La conduttrice infatti ha affermato di sentire che per lui ci fosse una sorpresa che lo aspettava, e l’uomo si è incuriosito molto.

“Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia” ha affermato la Venier.

A quel punto Fox ha rivelato di sentirsi pronto per ogni sorpresa, e i due sono finiti a parlare della famiglia e dell’amore. “Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi. Amo loro. L’acquario non cerca tanto l’intimità, il sess0 brutale” ha rivelato.

Dopo aver proseguito ancora con l’analisi dei restanti segni, la Venier ha deciso di indagare ancora sulla vita sentimentale dell’uomo; in particolare, la conduttrice voleva sapere cosa ne pensava del matrimonio e soprattutto se fosse sposato. A quel punto l’astrologo ha rivelato l’incredibile.

Paolo Fox fa una rilevazione incredibile

“No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’” ha risposto. Così la Venier ha continuato a indagare chiedendogli se per caso si fosse avvicinato a sposarsi, ma la risposta è stata negativa:

“No, io sono acquario e l’acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è acquario? E si vede che dopo un po’ ci ripensa. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?” ha provocato poi la conduttrice. “No, io ti sposo!” ha risposto lei, tra le risate; Paolo Fox è stato al gioco e ha concluso il discorso dicendole “Allora mi tocca sposarmi, ok!”.