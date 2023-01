Gianni Morandi nudo su Instagram: fan sconcertati | Il selfie svela tutto (ma proprio tutto) – FOTO

Gianni Morandi si mette letteralmente a nudo sui suoi social e i fan impazziscono. Il selfie su Instagram mostra il cantante sotto un’altra versione e sul web la reazione non si è fatta attendere.

Gianni Morandi è uno dei più importanti cantanti della musica italiana. L’uomo ha alle spalle una carriera di oltre sessanta anni e delizia i suoi numerosissimi fan con brani di grandissimo successo. L’artista è stato in grado di arrivare anche alle nuove generazioni grande ad uno uso continuo dei suoi social.

Su Instagram e Facebook non è raro vedere Morandi in diverse occasioni quotidiane immortalato sempre dalla sua storica compagna Anna, periodicamente citata in ogni post. Nonostante il fascino dei nuovi modi di comunicazione, Gianni Morandi non ha dimenticato il suo primo grande amore: la musica.

Morandi, dopo aver presentato due edizioni del Festival di Sanremo ed aver partecipato in qualità di BIG nella scorsa, torna nella kermesse musicale più importante italiana nel 2023. L’uomo co-condurrà insieme ad Amadeus la 73esima edizione del festival di Sanremo in uno show che si preannuncia davvero incedibile.

In merito alla chiamata di Amadeus, Morandi ha dichiarato al programma Facciamo Finta di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101: “Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata di Amadeus. Mi ha detto ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu, facciamo la conduzione insieme, ci inventiamo delle cose simpatiche’ e io mi sono lasciato trascinare perché amo Sanremo.” E ancora: “Vediamo che succede…”

Di recente Gianni Morandi ha pubblicato un selfie abbastanza controverso che mostrea una nuova versione del cantante ed impazzano i commenti sul web. Vediamo nei dettagli.

La foto di Gianni Morandi

Su Instagram Gianni Morandi ha pubblicato una foto a torso nudo lasciando sgomenti moltissimi utenti. I commenti dei vip non si sono fatti attendere tra cui quello di Jovanotti che ha scritto “ROCCIA!!!”. In effetti, Morandi ha postato una sua foto in camerino con una caption non troppo positiva:“Non tutte le giornate sono uguali…” ha scritto in merito all’ immagine buffa ma particolare.

Sotto alla foto ecco che sono arrivate parole di forza e di supporto per l’artista oltre che di apprezzamento per la sua ironia, bravura e perché no anche fascino nonostante l’età. “Sei sempre bello Eterno Ragazzo!!”; “Sei bello e buono in tutti i modi! So chi sei e quindi !!!Si sa che abbiamo le giornate si e le giornate no! Ma comunque sei un uomo vincente e che piace alla gente!” hanno scritto alcuni.

Mentre altri sono stati più duri nei suoi confronti: “Che ci fai tutto nudo non sai che ti prendi freddo??” E ancora: “Ma si vergogni, alla sua età.” Insomma, la gente sa essere davvero cattiva, fortunatamente c’è chi ancora apprezza la genuinità e l’ironia.